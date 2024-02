El inicio de año no ha sido lo que los aficionados del Barcelona esperaban en términos futbolísticos. Ya a mediados de enero, el equipo vio esfumarse el título de la Supercopa de España en manos de su eterno rival, el Real Madrid, y apenas una semana después, quedó fuera de la Copa del Rey, derrotado por el Athletic Club. Además, sus posibilidades de conquistar LaLiga se han visto seriamente afectadas; actualmente se encuentra en tercer lugar con 54 puntos, a ocho de distancia del cuadro liderado por Ancelotti. En este complicado escenario, los rumores sobre Frenkie de Jong y su falta de respuesta a una oferta de renovación por parte del conjunto catalán han ganado fuerza, agravado por especulaciones sobre su elevado salario dentro del club. Ante estas especulaciones, el futbolista ha decidido responder de manera contundente.

De Jong fue `parte de una conferencia de prensa altamente cargada el día previo al enfrentamiento de la Champions League entre el Nápoles y el Barcelona. El futbolista cuestionó lo que percibe como falsedades difundidas por los medios de comunicación. El mencionado señaló que “se están diciendo muchas mentiras” en lo que respecta a su contrato, su renovación y su posición dentro del club español.

“La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado con la prensa en general porque hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No puedo entender que alguno digáis mentiras y no os dé vergüenza decirlas. Me está irritando un poco”, comenzó expresando el futbolista de forma tajante.

“Estáis hablando mucho de mi contrato, de mi salario… hay mucho humo, mucha mentira. Que estoy cobrando cuarenta y tantos millones… esto está realmente lejos de lo que cobro, se han inventado una historia que no es verdad. Estoy muy feliz den el Barcelona, es el club de mis sueños y espero seguir muchos años aquí”, agregó.

En cuanto a la posibilidad de que esas noticias provengan de la propia institución, comentó que no tiene conocimiento de ello, pero espera en que no sea así. El futbolista manifestó que la institución culé es “increíble”, lo que le brinda una gran satisfacción. “Si hay opiniones en mi contra me da igual porque cada uno puede tener la suya, pero las mentiras tenéis que cambiarlas”, concluyó.





De Jong sobre el Barcelona vs. Napoli

Frenkie de Jong en referencia al enfrentamiento contra el Nápoles, expresó: “Estamos con mucha ilusión, hace un par de años que no estamos aquí y estamos con ganas de jugar. El Nápoles tiene muy buen equipo, con jugadores de máximo nivel y fueron campeones (de la Serie A) el año pasado. Les está costando, pero están en octavos, va a ser un partido difícil. A ver mañana si sale bien”.

Barcelona vs. Napoli: horarios y canales TV

Barcelona vs. Napoli se enfrentan este miércoles 21 de febrero desde las 03:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el compromiso comenzará a las 05:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 04:00 p.m. Por otro lado, en España iniciará a las 9:00 p.m.

El encuentro será transmitido a través de las señales de ESPN, STAR Plus, HBO Max y Movistar La Liga de Campeones para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé anuncia su adiós