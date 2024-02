La expectativa por el que muchos consideran el fichaje más impactante del fútbol moderno parece haber llegado a su fin. Al comienzo de esta semana, fuentes desde España indicaron que Kylian Mbappé (25 años) ha completado la firma de un contrato que lo unirá al Real Madrid durante cinco años, a partir de la siguiente temporada. En la ‘Casa Blanca’, ya se organiza una bienvenida a la altura de este acontecimiento histórico. No obstante, surge un primer obstáculo significativo para el jugador, enfrentándolo a una complicada decisión entre su lealtad a Francia y su compromiso con su potencial nuevo equipo.

La situación se tensa entre el Real y Kylian con respecto a su posible participación en los Juegos Olímpicos próximos en París. Este asunto, crucial en su nación, ha sido utilizado como herramienta de presión tanto por el PSG como por el Gobierno para persuadir al jugador a renovar en 2022. Según informes de L’Equipe a principios de este año, Francia tiene la intención de incluir a Mbappé, Griezmann y Varane en su equipo olímpico.

La intención de los galos es lograr la medalla de oro, un objetivo de gran importancia para el país. Además, se han escuchado reportes que sugieren que ‘Kiki’ podría ser seleccionado como el abanderado de su país en la ceremonia de apertura, consigna AS. No obstante, los clubes tienen la potestad de decidir si permiten que sus jugadores participen en los JJ. OO., ya que el evento no está bajo la jurisdicción de la FIFA, sino del Comité Olímpico Internacional (COI).

En esa línea, los futbolistas están en la posición de tener que negociar con sus clubes. Además, en caso de lesiones graves durante el certamen, no hay ninguna compensación prevista, a diferencia de lo que sucede en las fechas oficiales de la FIFA. Esta situación añade una capa adicional de incertidumbre para el futuro más próximo en la relación Real Madrid y Kylian Mbappé.





Mbappé en Juegos Olímpicos: desafíos económicos para el Real Madrid.

Los Juegos Olímpicos, programados del 24 de julio al 9 de agosto, y la Eurocopa 2024, que se desarrolla del 14 de junio al 14 de julio, coinciden con la pretemporada del Real Madrid y el inicio de LaLiga. Esta situación plantea preocupaciones tanto sobre la integridad de Mbappé como sobre posibles repercusiones financieras para el club.

Es crucial para el Real que Donatello participe en la gira por Estados Unidos, ya que la presencia del recién fichado jugador elevará significativamente el valor del equipo. En los últimos dos años, según As, el Madrid ha obtenido ingresos de 12 y 15 millones de euros respectivamente por disputar cuatro partidos en estas expediciones.

Con la incorporación de Mbappé, se espera que esta cifra se incremente considerablemente. Por lo tanto, tanto el club como el jugador deberán llegar a un entendimiento respecto a la participación de Donatello en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Cuánto ganaría Mbappé en el Real Madrid?

Después de hacer algunas modificaciones, Kylian Mbappé aparecería en la lista de los futbolistas mejor remunerados del Real Madrid, ya que con su título de mejor jugador del mundo, se le concederá esta posición. Sin embargo, su sueldo no se diferenciará mucho de los otros jugadores como Toni Kroos, Luka Modrićy David Alaba, que ya forman parte de la plantilla.

Según informantes próximos a las conversaciones, se estima que el sueldo se encuentra en un rango ascendente que oscila entre 15 y 20 millones de euros netos al año, además de bonificaciones por cumplimiento de objetivos durante el periodo de cinco años que abarcará el contrato.

Presentación oficial de Mbappé en el Real Madrid

El fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid se celebraría con un evento de presentación espectacular en el renovado estadio Bernabéu. Este acto está programado para julio, y en las oficinas de la ‘Casa Blanca’ ya están ocupados organizándolo.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé anuncia su adiós