Gerard Piqué , defensa del Barcelona, reconoció este domingo después de ganar 0-5 al Levante que le cuesta "arrancar como siempre" las temporadas y declaró que el día que no disfrute sobre un campo de fútbol, dejará su actual profesión.



El central del cuadro azulgrana se mostró satisfecho por la mejoría del sistema defensivo del Barcelona, que comenzó el curso algo dubitativo en ese aspecto y que ahora encadena tres partidos de LaLiga Santander sin encajar un gol.



"En los últimos días estamos jugando mejor al fútbol, encajando menos goles y marcando muchos más. Ahora, pensando en el próximo partido, dijo en declaraciones a Movistar Plus.



"Me cuesta arrancar como siempre, pero el día que no disfrute como lo hago, lo dejaré. Esperamos hacer muchas grandes cosas con esta gran generación de futbolistas", explicó.



Piqué también se refirió a Ousmane Dembélé y elogió su trabajo durante el partido: "Tiene mucha capacidad para colaborar y simplemente hay que ayudarle un poco", declaró.



Por último, alabó a Lionel Messi y a Luis Suárez: "Son la mejor pareja de atacantes de los últimos años. Luis lleva el gol en la sangre y lo de Leo, lo dice todo. Tenemos pólvora y faltaba mejorar atrás", culminó. EFE