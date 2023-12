El regreso de Oriol Romeu al Barcelona en la presente temporada prometía ser un capítulo emocionante, pero según informa la Cadena SER, su segunda etapa en el club catalán podría llegar a su fin mucho antes de lo esperado. La figura de Xavi Hernández como entrenador ha traído consigo decisiones rápidas y contundentes, y parece que Romeu no encaja en los planes del egarense. La información proporcionada por Nil Solà en el programa El Bar del citado medio ha revelado que el volante está cerca de ser descartado, y una posible salida del jugador de la entidad culé podría conducirlo de vuelta al Girona durante el mercado de invierno.

La desprotección en la posición de pivote ha sido una preocupación evidente para Míchel, el actual entrenador del Girona. Con la marcha de Romeu al Barcelona en el verano pasado, la posición quedó huérfana y el director técnico ve en el jugador del Barça la solución ideal para apuntalar esa área crucial del campo.

La sorpresa radica en que Romeu, quien ha estado vistiendo la camiseta del Barcelona en la cuarta posición de LaLiga, podría regresar al Girona, actual líder del campeonato. La citada fuente ha añadido más detalles a la historia, revelando que representantes de las directivas de ambos clubes se han reunido recientemente para discutir esta posibilidad.

Xavi Hernández ha tomado la decisión de “limpiar” el plantel, y Oriol Romeu es uno de los jugadores que no ha cumplido con las expectativas del técnico. El DT, al parecer, prefiere futbolistas con prestaciones similares a las de Frenkie de Jong, considerando que Romeu es lento en la toma de decisiones, no tiene una buena conexión con el balón y físicamente no está en su mejor forma.

La reciente cumbre entre representantes de Barcelona y Girona, celebrada durante el cumpleaños de uno de los dueños del club gerundense, podría marcar el inicio de una negociación complicada pero posible. La incertidumbre rodea el futuro de Oriol Romeu, y su regreso al Girona podría ser la vuelta a casa que el jugador y el club necesitan para revitalizar sus trayectorias en la competición.





Oriol Romeu ha firmado por tres temporadas con el FC Barcelona. (Foto: FC Barcelona)





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?





Después del partido en el Estadio Olímpico de Montjuic, el Barcelona se tomará un respiro en LaLiga y se enfocará en la Champions League. Los ‘Cules’ se enfrentarán al Antwerp en la Jornada 6 de esta competición. El partido está programado para el miércoles 13 de diciembre y comenzará a las 3:00 de la tarde (hora de Perú) en el Bosuilstadion.





¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga 2023-24?





Tras diez victorias, cuatro empates y dos derrotas, en un total de 16 partidos, el FC Barcelona marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 (ver aquí clasificación completa) con 34 unidades. El vigente campeón español se encuentra a siete puntos del sorprendente líder Girona.





