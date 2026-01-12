Hansi Flick sumó un nuevo título bajo la dirección técnica del FC Barcelona, luego de que el último domingo se imponga sobre Real Madrid en la final de la Supercopa de España, edición que se disputó en Arabia Saudita. El estratega alemán se mostró más que satisfecho por el trabajo de su equipo.

Fue victoria de 3-2 en un vibrante encuentro que tuvo como figura excluyente al delantero brasileño Raphinha, quien anotó dos goles. El restante fue anotado por el polca Robert Lewandowski. Para el rival anotaron Vinícius Júnior y Gonzalo García.

“Jugamos fantástico, controlando el balón y el juego. Sufrimos, pero, al final, jugamos a nuestro estilo. Ellos tienen calidad y no fue fácil, pero luchamos juntos como equipo y fue algo bonito de ver”, dijo Flick ante los medios de prensa.

“Cuando juegas una final contra el Real Madrid y ganas se siente muy bien. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Jugamos como quisimos jugar, con el estilo Barcelona, y estoy muy orgulloso de mi equipo”, añadió el estratega de 60 años.

Además, no olvidó elogiar a la figura del partido, quien anotó y aportó mucho peso ofensivo para los culés que tuvieron en él a un desequilibrante jugador y determinante a la hora de estar frente al arco rival.

“Su mentalidad es increíble. Falló la primera oportunidad y, de inmediato, marcó el 1-0. Eso le dio confianza. En el césped pone muchísima intensidad”, apunto Flick.

Raphinha fue la gran figura del partido con doblete para el triunfo de Barcelona.

Cabe mencionar que el entrenador alemán tiene una racha impresionante a la hora de jugar finales, pues las gana todas. Esto se remonta desde su época al mando del Bayern Múnich, club con el que ganó cinco títulos.

Con Bayer Múnich:

Copa de Alemania 2020: Victoria ante el Bayer Leverkusen (4-2). UEFA Champions League 2020: Victoria ante el PSG (1-0). Supercopa de Europa 2020: Victoria ante el Sevilla (2-1). Supercopa de Alemania 2020: Victoria ante el Borussia Dortmund (3-2). Mundial de Clubes 2020: Victoria ante Tigres UANL (1-0).

Con Barcelona:

Supercopa de España 2025: Victoria ante el Real Madrid (5-2). Copa del Rey 2025: Victoria ante el Real Madrid (3-2). Supercopa de España 2026: Victoria ante el Real Madrid (3-2).

