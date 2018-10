Nunca lo ha visto con camiseta del Real Madrid y si hay un hipotético regreso, Neymar lo hará al Barcelona. Así lo ha confesado el ex futbolista azulgrana, Juliano Belletti. Para él, pese a no tener una relación continúa con ‘Ney’ y su padre, no ve a la figura del ‘Scratch’ usando la camiseta blanca y celebrando en el Bernabéu, más sí con una segunda etapa, ya más maduro, vistiendo la camiseta azulgrana para ganar más títulos en Cataluña.



"Nunca he visto a Neymar en el Madrid. La relación con el Barça fue corta, pero muy intensa. En lo personal lo veo así. Alguna vez le he visto en la Premier League, pero, en este momento, veo más factible que vuelva al Barça antes que a otro equipo, a otro país. Es una opinión personal, no hablo mucho con Neymar ni con su padre, lo estoy diciendo viéndolo desde aquí, desde Brasil", declaró el ex futbolista a la Cadena SER.



De hecho, el jugador no le ve mucho tiempo en el PSG: "No creo que se vaya a quedar mucho tiempo en París, su proyecto deportivo es muy bueno y es una manera diferente de verlo, pero no le veo mucho tiempo allí (...). Salió por nuevos retos. Estaba muy feliz en el club, la relación Barcelona-Brasil siempre ha sido muy buena y Neymar era parte de todo eso. Nada es imposible en el fútbol. Creo que podría volver a aportar mucho al club".



Así Belletti justificó que no le vea futuro en París: "Por la Liga francesa quizás... Es muy joven también y existe la posibilidad de que vuelva a cambiar de aires. Por lo poco que he hablado con él, cuando jugaba en el club, yo como embajador... La relación el Barça con los jugadores brasileños es increíble y lo veo positivo para que algún día, si vuelve a España, vuelva al club. Si Neymar vuelve, creo que será al Barcelona".