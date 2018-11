Si un jugador fue criticado las últimas semana en Barcelona, ese fue Ousmane Dembélé. El francés ha sido señalado por no tener compromiso con el plantel y no dejar todo en la cancha. Esto fue catalogado como "engreimiento" y Luis Suárez no perdió la oportunidad de dar opinión en la previa del Uruguay vs. Francia.

"Como ya han dicho algunos de mis compañeros, pienso que ser futbolista es un privilegio. Creo que debería concentrarse principalmente en el fútbol, e inspirarse en los ejemplos de profesionalidad que hay en el vestuario del Barza. Pero merece estar aquí", fue el consejo del delantero Uruguay.

Las críticas al Ousmane iniciaron a incrementarse luego de no ingresar rápido al césped tras la dolorosa caída de Lionel Messi e increíble lesión.

“Debe ser más responsable en algunos aspectos”, agregó Suárez que rechaza todos los comentarios que se refieren a una mala relación con el club y sus malos compañeros.

“Se ha adaptado bien al vestuario, la relación con los compañeros es buena y está siempre feliz”.