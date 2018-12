A estas alturas parece imposible pensar en el Barcelona sin asociar al club con el nombre de Josep Guardiola , y la maravillosa etapa azulgrana que lideró entre el 2008 y 2012, con Lionel Messi como estandarte. Sin embargo, la historia pudo ser totalmente distinta, pues antes del 'Pep', pudo ser el propio Mourinho quien tome las riendas del cuadro culé.

En el documental 'Take the Ball, pass the ball', en el que se repasan los éxitos del Barcelona de Guardiola, se desveló que el entrenador portugués se llegó incluso a reunir con la directiva azulgrana. Es más, Mourinho presentó un 'powerpoint' con su idea de juego para el Barza.



"Fue laborioso porque en la junta algunos preferían a Mourinho con un argumento potente. 'Necesitamos un entrenador que sea resultadista', había cuatro o cinco que defendían Mourinho, el vicepresidente deportivo ya había contactado una reunión con él en Vigo... y fue", recordó Joan Laporta, expresidente del Barcelona.



Incluso los referentes de aquel momento como Xavi Hernández y el mismo Víctor Valdés habían dado su aprobación, pues conocían el trabajo de Mourinho desde que estaba en menores. El luso, recordemos, había sido parte del cuerpo técnico de Van Gaal.



Pero finalmente, fue la palabra de Johan Cruyff la que terminó pesando. Laporta creía ciegamente en lo que decía el crack holandés, quien ya había visto a Guardiola y lo pidió como técnico.



"Nosotros éramos muy fieles a esa filosofía cruyffista de entender el fútbol. Yo pregunté: ¿Le véis preparado? Txiki [Beguiristain] me dijo que sí, Johan [Cruyff] me dijo que sí, se veían mucho con Pep. Cuando me llama el representante de Mourinho [Mendes] y me dice: 'oye, ¿vas a traer de entrenador a Mourinho o no? Porque me dicen que sí, y tú sabes que si quieres que vaya hablemos. Y le dije mira Jorge no, va a ser Pep Guardiola", reveló Laporta.



Y así fue como Guardiola llegó al primer equipo del Barcelona, e incluso cuando Laporta se lo comunicó, 'Pep' le respondió: "Sabes que si me pones de entrenador lo ganaré todo".



Lo que llegó después es historia. Y no solo del Barcelona, sino historia del fútbol. Guardiola cumplió lo que dijo y, literalmente, lo ganó todo. 'Mou' llegó al Madrid pero no le fue tan bien y terminó yéndose por la puerta falsa.