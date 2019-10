Las revelaciones de Ivan Rakitic: Cristiano lo llamó para que deje el Barza y juegue en Juventus

Barcelona empezó de forma dubitativa la temporada. Ernesto Valverde no encontró el rumbo de inmediato. Las lesiones de Lionel Messi y Luis Suárez no ayudaron a que su equipo pueda tener el mejor de los rendimientos. En aquel momento, uno de los más criticados fue Ivan Rakitic.

El croata no tuvo un buen rendimiento para muchos. Incluso, estuvo entre las opciones para ser 'sacrificado' en la oferta al PSG para fichar a Neymar esta temporada. El jugador se siente humillado.

Ante Villarreal, no fue tomado en cuenta en la convocatoria, dando luces que su momento no es de los mejores. Las criticas no cesaron y su esposa decidió salir en su contra.



Raquel Mauri , esposa de Rakitic, reveló hace unas semanas que: "No se puede maltratar más al jugador". Ivan quiere jugar y lo dejó claro en conversación con el diario croata 24sata.



"No sé qué vendrá ahora. Está siendo duro porque quiero jugar y no ser solo parte del equipo. Haré todo lo posible para intentar cambiar la situación. Me quedan dos años de contrato y no hay mejor que sitio en el que jugar que el Barcelona, el mejor club del mundo, pero yo necesito jugar y no solo disfrutar de paseos por la ciudad y la playa", sentenció el futbolista.

Rakitic estuvo cerca de partir este mercado. En la entrevista reveló que Juventus lo quiso. Incluso el propio Cristiano Ronaldo lo llamó para convencerlo que se fuera con él, pero el Barza pedia alrededor de 50 millones de euros, una cifra que el club de Turín no quiso aceptar.

¿Messi también pensó en partir?

Hacienda, ente encargado de resguardar los fondos tributarios, tiene más que un problema con 'Lio'. El ente investigó al jugador desde junio de 2013, cuando se impuso una querella por una evasión fiscal que rebasaba los 4.1 millones de euros, correspondientes a las declaraciones del período comprendido entre 2007 y 2009.



"Creo que se vio. Fui el primero y por eso fueron tan duro. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada" , reveló en entrevista con RAC 1.



"Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme. No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa".



