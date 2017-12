Se trata del segundo fichaje más caro en la historia del Barcelona , por lo que, una vez recuperado, va a jugar. Ousmane Dembélé ya se entrena de nuevo con el resto de sus compañeros e incluso ya tiene fecha de retornó. Una muy buena noticia para los hinchas, que no tuvieron mucha oportunidad de ver a la 'MSD' (Messi-Suárez-Dembélé) en acción, pues el francés se lesionó en la cuarta jornada de la Liga Santander, pero no tan buena para algunos jugadores que tendrán menos minutos de los habituales.

Deulofeu, Aleix Vidal y Rafinha, serían los 'perjudicados' con la vuelta de Dembélé, y de hecho, su futuro dependerá del juego que muestra el exBorussia Dortmund, quien desde luego, regresará con 'hambre' de mostrarse y hacerse de un espacio en el once titular de Valverde, y es muy probable que así sea.



Deulofeu estaba destinado a ser el reemplazante del jugador de 20 años, pero no ha aprovechado los minutos que le dio el entrenador. Mientras que, por el contrario, Aleix Vidal sorprendió con una repentina irrupción con gol incluido en el Clásico.



Finalmente, Rafinha también vuelve de una lesión que lo tuvo parado por ocho meses, por lo que el ganarse un sitio en el once le costará incluso el doble. Aunque muchas chances, al parecer, no tendrá.



Si bien todo dependerá de los planes que tenga Valverde para sus pupilos, en la próxima semana cuando se abra el mercado de fichajes, estos tres jugadores escucharán ofertas. Por lo pronto, por Deulofeu y Vidal han preguntado de la Roma e Inter, respectivamente.