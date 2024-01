En el FC Barcelona, la expectativa era que esta sería la temporada de Raphinha. El extremo brasileño, sin embargo, no termina de despegar, y la paciencia en el seno del club catalán comienza a agotarse. A pesar de ser un titular indiscutible bajo las órdenes de Xavi Hernández, la falta de impacto del ex Leeds United en el terreno de juego ha puesto en alerta a la institución, que podría estar considerando poner al jugador en el escaparate durante el próximo verano. Aunque el director deportivo, Deco, respaldó su permanencia en el equipo hace unas semanas, las actuaciones del atacante no han satisfecho las esperanzas depositadas en él tras su primer año de aclimatación.

En la presente campaña, Raphinha ha participado en 18 encuentros, anotando solo tres goles y brindando siete asistencias. Un rendimiento que, a juicio de muchos, no está a la altura de la inversión realizada por el Barcelona, que desembolsó cerca de 58 millones de euros más incentivos para asegurarse sus servicios.

Las expectativas eran altas, considerando que Raphinha rechazó una oferta del Chelsea para cumplir su sueño de vestir la camiseta blaugrana. Sin embargo, el rendimiento del extremo ha estado lejos de ser determinante, y su situación se complica aún más con el surgimiento de alternativas prometedoras, como Lamine Yamal, quien ha brillado cuando ha tenido la oportunidad.

La irregularidad de Raphinha no ha pasado desapercibida en la cúpula del Barcelona, y las preocupaciones aumentan a medida que avanza la temporada. El club catalán necesita un jugador decisivo en la banda, y si el extremo brasileño no logra demostrar su valía en los próximos meses, podrían tomarse decisiones drásticas.

El mercado parece estar atento al futuro del brasileño, con ofertas millonarias posibles tanto desde la Premier League como desde Arabia Saudí. El Newcastle mostró un interés significativo el verano pasado, pero Raphinha optó por quedarse. Sin embargo, si su rendimiento no mejora, la historia podría ser diferente al final de la presente temporada.

El FC Barcelona, consciente de la necesidad de realizar ventas importantes para reforzar el equipo, podría estar dispuesto a escuchar ofertas por Raphinha. El futuro del extremo en el Camp Nou pende de un hilo, y solo el tiempo dirá si logra convencer a Xavi y a la afición de que puede ser ese futbolista diferencial que el club anhela en sus filas.





El brasileño Raphinha juega su segunda temporada en el FC Barcelona, al que llegó desde Leeds United. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?





Después de vencer a Las Palmas (2-1), el Barcelona volverá a jugar, pero esta vez por la Copa del Rey. Los dirigidos por Xavi Hernández, se enfrentarán al Barbastro el próximo domingo 7 de enero a las 3:00 p.m. (horario de Perú) en el Gminny Stadion Sportowy.

Sin embargo, este no será el único partido cercano para los catalanes, ya que también participarán contra el Osasuna en la Supercopa de España . Este encuentro está programado para el jueves 11 a las 2:00 p.m. (horario de Perú) como parte de las semifinales, que tendrán lugar en el Al -Awwal Stadium.





¿Cómo va el Barcelona en LaLiga 2023-24?





Tras doce victorias, cinco empates y dos derrotas, en un total de 19 partidos, el FC Barcelona marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 con 41 unidades (ver aquí clasificación completa). El vigente campeón español se encuentra a siete puntos de los líderes Real Madrid y Girona (48).





