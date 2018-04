Samuel Umtiti ha reconocido que tiene varias ofertas fuera del Barcelona , aunque también ha besado el escudo del club en una celebración de gol con los culés. El zaguero de la Selección de Francia se encuentra cómodo en Cataluña, aunque reconoce que su salario debería más alto, con respecto a lo que paga el mercado en la actualidad. Por ello, si no renueva su cláusula de rescisión con los azulgranas, todo haría indicar que el galo abandonaría Cataluña.



De acuerdo a varios medios deportivos, tanto el Real Madrid y el Manchester United se encuentran interesados en el pase del zaguero central. No obstante, otro club estaría sondeando también pagar su cláusula de 60 millones de euros: Bayern Munich.



Los teutones, que cuentan con Jerome Boateng y Mats Hummels, mirarían en Umtiti, un defensa con mucho futuro. Con 24 años, el ex Lyon se encuentra entre los jugadores con mayor proyección, por lo que en Múnich ya estarían tentados en hacerle una oferta.



Umtiti cobra nueve millones de euros en la actualidad, por lo que él y sus representantes esperan que se les haga una oferta atractivo antes del Mundial de Rusia 2018.



El club tiene su estrategia fijada y está dispuesto a subir su propuesta en nuevas conversaciones con Umtiti. Otro de los puntos en que el Barza desea hacerse fuerte es en la nueva cláusula del francés, que desean que esté por encima de los 250 millones de euros.