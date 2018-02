A meses de que comience la danza de los pases en el mercado de verano, los más grandes de Europa comienzan a poner en carpeta una lista de nombres que pueden ser ‘fichados’ para la próxima temporada. En la cúpula del Barcelona se encuentra el nombre de Antoine Griezmann y ahora parece ubicarse también el de Paul Pogba. El volante francés, quien no se está cómodo en el Manchester United, puede que busca su salida luego del Mundial de Rusia 2018 y los culés serían los primeros interesados en llevarse al ex jugador de la Juventus.



Sin embargo, Mourinho quisiera llevarse consigo a Ivan Rakitic, el pilar de los catalanes en el mediocampo. ¿Puede ser atractiva la propuesta? El croata tiene 30 años, mientras que el francés, 24. Rakitic gusta mucho en ‘Mou’ y solo dejará salir a Pogba si es cambio recibe un jugador de nivel ‘top’ para los ‘Red Devils’ en la próxima temporada.



Se dice que Messi lo considera intocable, por lo que aporta al mediocampo. Así se la negociación estará más que difícil. Mino Raiola, el representante de Pogba , sería el hombre que quisiera llevar a su jugador a un club que lo tenía en su mira en la pasada temporada.



Después de lo sucedido en Sevilla, se apunta que los días del francés en Old Trafford están contados. Según Sports Illustrated, que cita una fuente de primera mano, el representante de Pogba, el super-agente Mino Raiola, empezó a llamar, la semana pasada, a varios grandes clubs europeos para persaudirlos de su fichaje en la próxima ventana de mercado.



De momento, parece que nadie ha picado el anzuelo, entre otras cosas por el enorme coste de una operación gigantesca, como ya fue en su día la llegada de Pogba al United procedente de la Juventus, aunque ya han comenzado a circular los rumores sobre un presunto interés del Real Madrid.



El fichaje de Pogba por el United, cifrado en 120 millones, se encaramó al primer lugar de traspasos de toda la historia y originó un debate sobre la locura del mercado, confirmada este verano con las operaciónes del PSG con Neymar y Mbappé.