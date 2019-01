''No es jugada de VAR'': presidente de LaLiga se pronunció sobre presunta falta de Suárez con Barcelona

Fuerte y claro. El presidente de LaLiga Santander , Javier Tebas, aseguró este lunes en Valencia que él podría decantarse porque el uruguayo Luis Suárez cometió falta en el segundo gol del Barcelona-Leganés del pasado domingo pero apuntó que no es jugada de VAR.

Tebas, que asistió en Valencia a la gala del deporte 'Yo Soy Noticia', justifica sus palabras en que no se trata de "un error flagrante" y explicó que la polémica se ha "exagerado" desde la jugada del madridista Vinicius ante la Real Sociedad.



"Yo podría ver falta de Luis Suárez, pero no es jugada de VAR. Porque de hecho no hay unanimidad, cuando no hay un criterio unánime no es un error flagrante. La jugada de ayer solo hay que leer que unos dicen que sí otros que no, ahí tiene que imperar el criterio del árbitro" , señaló Tebas, cuestionado sobre la polémica jugada del Barcelona-Leganés.

El presidente de LaLiga defendió la labor del VAR esta temporada, ya que en su opinión "sigue siendo un acierto". "El VAR es para errores flagrantes y la jugada de Suárez no es un error flagrante. Ahí impera el criterio del árbitro. No es una jugada de VAR para haber cambiado la decisión del árbitro'', insistió.