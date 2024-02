El ascenso del fútbol saudí, impulsado por su formidable capacidad financiera, se ha convertido en una fuente de preocupación para numerosos equipos europeos. La temporada anterior ya presenciamos cómo varios jugadores fueron atraídos por las lucrativas ofertas de Arabia Saudita, y todo indica que el próximo período de transferencias seguirá esta tendencia. Reportes desde España indican que, actualmente, se están planificando estrategias de alto perfil para aumentar el prestigio y el atractivo de la liga Pro Saudí. Entre los objetivos ahora se encuentra el FC Barcelona, junto con algunas de sus más brillantes estrellas.

De acuerdo a fuentes de Mundo Deportivo, Raphinha (27 años) está siendo observado de cerca por el balompié árabe. El brasileño ya recibió una importante oferta de un club de la liga Saudí en el pasado, pero la rechazó. No obstante, los saudíes han indicado que volverán a intentarlo para la siguiente temporada, por lo que habrá que ver cuál será la nueva postura del jugador.

Según la información del medio citado, los culés valoran la presencia del sudamericano, pero también reconocen que podrían entender si él buscara una salida, especialmente considerando el impresionante desempeño de Lamine Yamal (16 años), quien parece destinado a dominar la banda derecha del conjunto azulgrana durante varias campañas.

Raphinha tiene contrato con los blaugranas hasta 2027 y el Barça desembolsó alrededor de 58 millones de euros, más otros 9 en variables, por su fichaje. Tras dos temporadas en el equipo aún queda por amortizar algo más de la mitad de su costo. A pesar de ello, no representaría un problema si un club árabe poderoso decide hacer una oferta importante por él.





¿Qué otros jugadores del Barcelona están en la mira del fútbol árabe?

En Arabia Saudita, además, están siguiendo de cerca a Robert Lewandowski (35 años), quien aún tiene dos años de contrato con el Barcelona. El jugador se siente feliz en la escuadra azulgrana y el club estaría interesado en que permanezca al menos otra temporada más para desempeñar el papel de mentor de Vitor Roque (19 años) que recién se ha unido al plantel, consigna Mundo Deportivo.

Por otro lado, la directiva culé también es consciente de que Pini Zahavi, el agente del polaco, ha recibido tentadoras ofertas del fútbol saudí con cifras astronómicas. En última instancia, todo dependerá de la decisión del delantero, quien actualmente es la principal carta de ataque de Xavi, tanto en la temporada pasada como en la actual.

Finalmente, el medio citado señala que Marc-André ter Stegen, portero azulgrana, también ha despertado interés en el fútbol saudí. Aunque se rumorea que un club importante de esa liga está interesado en él, fuentes cercanas al guardameta afirman que no han recibido una oferta formal. No obstante, si busca un último gran contrato, a sus 32 años, la liga saudí podría ofrecerle remuneraciones que no encontraría en ningún otro lugar.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

Luego de derrotar 4-0 al Getafe, el cuadro catalán se alista para su próximo desafío. En el marco de la fecha 27 de LaLiga, el Barça visitará al Athletic Club en el Nuevo San Mamés. El partido está programado para el domingo 3 de marzo a las 3 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de DSports (DIRECTV).

Tal como refleja la tabla de posiciones de LaLiga, el Barça se encuentra en el segundo puesto con 57 puntos, a cinco de alcanzar al líder Real Madrid. Asimismo, los dirigidos por Xavi Hernández han pasado en puntaje al Girona (56), aunque con un partido más que los equipos mencionados.

Cabe recordar que el Barcelona es el campeón defensor del título. Bajo la batuta de Xavi Hernández, los Culers ganaron LaLiga 2022-23 con 88 puntos, 10 más que el Real Madrid, su más cercano perseguidor. Lamentablemente, para los intereses del cuadro catalán, la situación de esta temporada es distinta.

Barcelona vs. Getafe se enfrentaron por la fecha 26 de LaLiga de España. (Foto: EFE)





