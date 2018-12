El entrenador del Barcelona español, Ernesto Valverde , tiró de ironía cuando se le preguntó que si el asunto del jugador Ousmane Dembéle estaba cerrado después de que el francés marcara este martes el gol en el empate de su equipo (1-1) ante el Tottenham en la Liga de Campeones.



"¿Si el tema está cerrado? No lo sé, nosotros tenemos entrenamiento mañana", recordó con sorna Valverde, en referencia a la posibilidad de que el jugador no se presente a la sesión, como hace un mes, o llegue tarde, como el pasado domingo.



En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana reconoció que el tanto del francés "solo está al alcance de un jugador de su talento" e insistió en solucionar "de manera interna" las faltas de indisciplina del extremo.



Pese al empate, Valverde dijo darle "un valor altísimo" al desempeño de su equipo durante la fase de grupos de esta 'Champions'.



El preparador extremeño subrayó que el grupo del Barça "era el más difícil o empatado a dificultad con el segundo" y que, pese a ello, su equipo se clasificó para octavos a dos jornadas del final.



Sobre el partido contra el Tottenham, Valverde aseveró que el Barça dominó "bien la primera parte", pese a que en algún momento del segundo tiempo, ante la presión inglesa, le costó salir.



Valverde valoró también la actuación de algunos jugadores menos habituales y que formaron parte del once, como Aleñá: "Es un jugador del que esperamos mucho y le tenemos confianza. Sabe proteger el balón y manejarse en juego de posición y lo ha demostrado".