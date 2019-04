Duelo verlo: Piqué recibió terrible 'pisotón' en el cuello en el Barcelona vs. Alavés [VIDEO]

Uno de los mejores defensas en la actualidad sin duda que es Gerard Piqué. Y es que el central español no ha desentonado a lo largo de la temporada y este martes fue titular en el duelo que Barcelona enfrentó al Alavés en el Estadio de Mendizorroza por la jornada 34 de LaLiga Santander. Este duelo por el campeonato local tuvo a Lionel Messi como suplente.

Gerard Piqué se mostró sólido en la defensa en este duelo del Barcelona frente al Alavés. No obstante, a los 35' del primer tiempo ex el jugador del Manchester United sufrió un tremendo 'pisotón' en el cuello luego de chocar de manera fuerte con un rival. El central no tuvo reacción para esquivarlo.

Al ver a Piqué en el césped, el árbitro optó por detener las acciones e hizo que entre el cuerpo médico del Barcelona. Es así que el defensa fue atendido también fuera del campo para que el partido continué sin problemas. En la repetición se vio lo mal que la pasó el también internacional con la Selección de España.

Es más, el cuello del futbolista del cuadro de Ernesto Valverde terminó rojo por el choque. Incluso, el rival se percató de ello y ni bien cayó fue a ver cómo se encontraba el azulgrana; no hubo amonestación de por medio.

Al final, Barcelona se llevaría la victoria 2-0 ante Alavés con goles de Luis Suárez y Carles Aleña. Con esta victoria se pone 12 puntos por encima del Atlético de Madrid y una derrota colchonera frente al Valencia le dará un nuevo título liguero.

