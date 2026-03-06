FC Barcelona, deja atrás su eliminación por Copa del Rey, y buscará extender su ventaja en el primer lugar de la LaLiga, cuando visite San Mamés y se enfrenta a Athletic Club, por la jornada 27 del campeonato español. Los dirigidos por Hansi Flick tienen una ventaja de cuatro puntos sobre el segundo en la clasificación, Real Madrid.

Los culés hicieron un gran esfuerzo físico el último martes cuando intentaron darle vuelta a la serie de semifinales del torneo de la corona ante Atlético de Madrid, y eso podría generar una serie de cambios en el once habitual para este encuentro, sobre todo porque a mitad de la próxima semana tiene un compromiso por Champions League.

El mismo panorama tienen los de Bilbao que quedaron fuera de la Copa del Rey, luego de perder tanto en la ida como en la vuelta frente a la Real Sociedad. En lo que respecta a la LaLiga, los de San Mamés tienen la necesidad de sumar de a tres, pues se ubican en la novena posición con apenas 35 puntos, muy lejos de los 64 de Barcelona.

Los culés llegan golpeados, luego de ser eliminados de la Copa del Rey. (Foto: FC Barcelona)

Pese a que aún restan más de 10 jornadas por disputarse, están fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales. El último cupo lo otorga el sexto lugar que actualmente ocupa Celta de Vigo con 40 unidades.

La última vez que se enfrentaron fue goleada de Barcelona por 4-0 en el Spotify Camp Nou, el pasado 22 de noviembre de 2025. Además, en el más cercano partido que se jugó en San Mamés, en mayo de ese mismo año, también fue goleada culé por 3-0.

Barcelona vs. Athletic Club: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Athletic Club se disputará este sábado 7 de marzo en el estadio de San Mamés, Bilbao, programado para las 3:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Barcelona vs. Athletic Club: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Atlético de Bilbao estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

Próximos rivales de Barcelona

Fecha 28: vs Sevilla: 15 de marzo

Fecha 29: vs Rayo Vallecano: 22 de marzo

Fecha 30: vs Atlético de Madrid: Fecha por confirmar

Fecha 31: vs Espanyol: Fecha por confirmar

Fecha 32: vs Getafe: Fecha por confirmar

Próximos rivales de Athletic Club

Fecha 28: vs Girona: 14 de marzo

Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo

Fecha 30: vs Getafe: Fecha por confirmar

Fecha 31: vs Villarreal: Fecha por confirmar

Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha por confirmar

