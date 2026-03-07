El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos en contra de la República Islámica de Irán ha tenido un sinfín de consecuencias en diversos aspectos de los países del Medio Oriente, sobre todo los ligados a la seguridad en el día a día por posibles contraataques o represalias en los próximos días. El fútbol, por supuesto, no está exento de esto y esto ha quedado reflejado en los últimos días de Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco.

Sucede que ambos futbolistas peruanos pertenecen al Ironi Kiryat Shmona de la Primera División de Israel, por lo que el día a día de ambos cambió radicalmente en las últimas horas, cuando tuvieron que salir de dicho país con dirección a España, no sin antes hacer una escala en Grecia.

En el país ibérico entrenarán en una zona protegida bajo la protección de su club, mientras esperan el visto bueno para volver a Israel. Si el conflicto no da señales de cesar y el panorama se agrava, existe la posibilidad de que tomen medidas sobre sus respectivos futuros y una de esas tiene que ver con volver a la Liga 1.

En las últimas horas surgió la información que vincula a Adrián Ugarriza con Universitario de Deportes, como una alternativa antes de que se cierre el mercado de pases el próximo domingo 15 de marzo. Según los detalles revelados en el programa Modo Fútbol, en la ‘U’ no se cierran a ninguna posibilidad y podrían ir por el delantero si se dan las condiciones para traerlo.

La citada fuente precisó que Álvaro Barco, director deportivo de la institución merengue, vería con buenos ojos contar con los servicios de Ugarriza, considerando que es un delantero nacional, no ocuparía plaza de extranjeros y cuenta con el visto bueno del área deportiva. Esto, además, en el marco de las dudas que viene generando el estado físico de Sekou Gassama.

‘Ugagol’, quien ya estuvo en Universitario entre el 2016 y 2017, primero tendría que desvincularse del Ironi Kiryat Shmona para facilitar su repatriación al fútbol peruano. En ese sentido, todo dependerá de cómo se encuentre Israel para la próxima semana y si las condiciones del país le permiten al atacante volver sin ningún inconveniente.

Si finalmente regresa a suelo israelí, la puerta se cerrará por completo y en la ‘U’ no harán mayores esfuerzos por sumarlo al plantel de Javier Rabanal. Pero si ocurre todo lo contrario, ahí sí podrían iniciar los contactos para ver qué tan factible es traerlo de regreso a la Liga 1, donde jugó por última vez el año pasado cuando todavía pertenecía a Deportivo Garcilaso.

Antes de este parón por la guerra en el Medio Oriente, Adrián Ugarriza venía atravesando un buen momento futbolístico. En 24 partidos disputados entre la Liga (22) y la Copa de Israel (2), registra 10 goles y tres asistencias. Del lado de Fernando Pacheco, aunque por ahora no hay mayores detalles sobre su futuro, también podría buscar un plan B para retornar al fútbol peruano.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

