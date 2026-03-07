En uno de los duelos más esperados de este fin de semana, Los Chankas recibirá a Universitario de Deportes en Andahuaylas, con la posibilidad de sostenerse entre los tres primeros del Torneo Apertura y meterle presión a Alianza Lima en la lucha por el campeonato. Si bien la ‘U’ es el vigente tricampeón del fútbol peruano y sostiene una base sólida que le ha permitido mantenerse como principal candidato al título, en el conjunto andahuaylino son optimistas y quieren dar la sorpresa este domingo.

En la última vez que se enfrentaron en el Estadio Los Chankas, el cuadro local se impuso por 3-1 y dejó en evidencia que puede ser un rival complicado si así se lo propone. Esto lo tiene muy en claro su director técnico Walter Paolella, quien en una reciente entrevista con el programa Modo Fútbol aclaró que no todos los partidos son iguales, pero sí espera que sea un gran encuentro.

“No todos los partidos son iguales, pero ellos mantienen su forma de jugar y nosotros también. No se va a dar el mismo resultado ni el mismo partido, pero sí será un gran encuentro porque la propuesta de la ‘U’, como ustedes saben, es salir a ganar en cualquier cancha”, señaló en el programa que se transmite por Linkeados.

Los Chankas se mantiene invicto en la Liga 1 2026 con tres triunfos y dos empates, por lo que en estos momentos se sitúa solo por detrás de Alianza Lima (13) y Universitario (11) en la tabla de posiciones con 11 puntos. De ganar este fin de semana en casa, el cuadro andahuaylino dejará atrás a los cremas y se confirmará su buen presente en el Torneo Apertura.

“Ahora lo más difícil es mantenerse en esta posición y tratar de ceder la menor cantidad de puntos. Ninguno de los dos queremos que Alianza Lima se aleje, entonces creo que será un partido de ida y vuelta, y hay que estar muy atento con la individualidades de ellos”, agregó el estratega argentino.

Walter Paolella dirige a Los Chankas desde mediados del 2025. (Foto: Los Chankas)

Los 2926 m.s.n.m. suponen un reto extra para Universitario, considerando que es un arma que Los Chankas sabe explotar muy bien para desgastar a su rival de turno. Walter Paolella lo sabe perfectamente y espera que eso juegue a su favor para quedarse con los tres puntos. “Aquí el condicionante puede ser la altura, la cual tenemos que tratar de aprovechar a nuestro favor”, añadió.

Por último, el entrenador de 59 años habló sobre el trabajo que viene realizando Javier Rabanal al mando de la ‘U’, destacando el hecho de haber sostenido el sistema con el que han dominado el fútbol peruano desde el 2023, pese al cambio de comando técnico entre un año y otro. Paolella sabe bien que cada detalle cuenta, por lo que tiene analizado al cuadro merengue al detalle.

“Su técnico actual ha mantenido la línea de tres, los carrileros por fuera y sus dos puntas. Han variado apenas uno o dos jugadores del equipo titular, no mucho más; el resto son los mismos del año pasado y eso hace que la ‘U’ mantenga su base. Obviamente les ha dado resultado, porque ser campeón tres años seguidos jugando de la misma forma tiene su mérito”, precisó.

Los Chankas venció por 3-1 a Universitario en la última vez que se enfrentaron por la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Los Chankas?

Universitario vs. Los Chankas se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

¿En qué canales ver Universitario vs. Los Chankas?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

