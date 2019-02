¡Le dio un beso al palo! Casi gol de Mikel San José en el Barcelona vs. Athletic Bilbao [VIDEO]

Le dio un beso al palo. Hasta lo visto en este video, el local ha sido mejor que la visita. En el partido del Athletic Club Bilbao vs. Barcelona , han sido los vascos quienes han tenido las mejores chances para marcar el 1-0 en el estadio San Mamés. En el primer tiempo, Ter Stegen fue la figura en el equipo de Ernesto Valverde y, en el segundo tiempo, un remate de Mikel San José casi se mete cerca del palo derecho del portero alemán. Se juega un partido.



Mikel San José, con la dorsal número 6, se encontró el balón fuera del área y remató hacia el arco del seleccionado teutón. Ter Stegen no tenía nada que hacer, pero lamentablemente para las aspiraciones de los vascos, el remate se fue besando al poste. No fue gol para ellos.



Barcelona llegó a este partido ante el Athletic Bilbao luego de dos empates consecutivos. El primero ante Valencia en casa por Liga Santander y el otro a mitad de semana por las semifinales de la Copa del Rey ante Real Madrid.



Hasta antes del choque, la gran duda de Valverde estaba en la inclusión de Lionel Messi en el once titular. Y lo ha dicho el propio segundo entrenador de Valverde: "No está al 100%".