¡Más de una sopresa! La lista de convocados del Barcelona para enfrentar a Athletic Club por LaLiga

No se guardan nada. El argentino Lionel Messi fue convocado para el partido del domingo en campo del Athletic Bilbao , una semana después de su golpe en el muslo derecho, mientras que el extremo francés Ousmane Dembélé está restablecido de un esguince de tobillo y recibió el alta médica, informó este sábado el Barcelona.

Messi sufrió un golpe en el muslo derecho el pasado sábado en el partido de LaLiga contra el Valencia (2-2), por el que tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego, aunque finalizó el encuentro. El argentino entró en la última media hora del 'Clásico' español del miércoles, en la ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid (1-1).



El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no disipó las dudas sobre la presencia o no de Messi en el partido de Bilbao. "Estamos en situación parecida (al partido contra el Real Madrid). Veremos cuál es la decisión que tomo. Está bien y si es así seguramente jugará. Si no, tenemos que adaptarnos", señaló el entrenador.



Hay que recordar que el Barcelona , líder de LaLiga Santander con 50 puntos, puede aumentar a ocho su ventaja sobre el Real Madrid, que es ahora segundo a cinco unidades, tras su victoria de este sábado en campo del Atlético Madrid.