Por las semifinales de la Supercopa de España, Barcelona vs. Athletic Club se miden este miércoles 7 de enero desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con una hora más en Bolivia). A continuación, conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. Recuerda que este duelo tendrá lugar en el King Abdullah Sports City, ubicado en Arabia Saudita.

Barcelona llega a esta cita en un estado de forma envidiable y como líder sólido de LaLiga. En sus últimos compromisos oficiales, el equipo de Hansi Flick ha mostrado una regularidad considerable, destacando el contundente 4-0 que le propinó precisamente al Athletic en su último duelo liguero de noviembre. Con un bloque muy consolidado, los culés han hecho de la presión alta y la velocidad de sus extremos su mayor arma, llegando a esta semifinal con la moral al tope tras encadenar una racha de victorias que los posicionan como los grandes favoritos para llevarse el primer título del año.

Athletic Club, por otro lado, ha sido irregular en sus últimas presentaciones ligueras, pero siempre se transforma en los torneos de eliminación directa. Los vascos clasificaron tras quedar cuartos en la tabla la temporada pasada y vienen de un empate 1-1 en su duelo previo al viaje a Arabia. Sin embargo, su DT Ernesto Valverde sabe que este es un escenario distinto; el Athletic ha demostrado históricamente que puede competirle de igual a igual al Barza en finales y semifinales, basando su fe en la verticalidad de los hermanos Williams.

En cuanto a las individualidades, el foco estará puesto en Lamine Yamal, quien sigue siendo el factor diferencial del Barcelona junto a un Robert Lewandowski que no pierde el olfato goleador. En el bando vasco, Nico Williams llega en un nivel alto, siendo el principal dolor de cabeza para las defensas rivales por su capacidad de desborde. También destaca el momento de Oihan Sancet, encargado de conectar el medio campo con el ataque.

Hay bajas. Hansi Flick no podrá contar con Gavi ni Andreas Christensen, quienes siguen en proceso de recuperación; sin embargo, la gran noticia para el Barza es el retorno de Ronald Araújo a la convocatoria. En la acera del frente, el panorama es más complicado para Valverde: el Athletic viajó con ausencias sensibles como las de Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Beñat Prados, todos fuera por molestias físicas.

Las estadísticas recientes favorecen ampliamente al equipo catalán, que ha ganado 10 de los últimos 15 enfrentamientos directos entre ambos. Además, el Barcelona ha logrado mantener su portería a cero en tres de los últimos cuatro duelos contra los vascos. No obstante, en la Supercopa la historia se equilibra: de los 11 partidos que el Athletic ha jugado en este formato moderno, 8 han sido contra el Barza, logrando arrebatarles el título en dos ocasiones memorables.

Posibles Alineaciones

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres; y Robert Lewandowski.

Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams; y Gorka Guruzeta.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Athletic Club?

Barcelona vs. Athletic Club se miden este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su versión de streaming por DGO, así como en América TV y su app América TvGO. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo a través de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

El encuentro entre Barcelona vs. Athletic Club está programado para las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

