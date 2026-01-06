La Liga 1 2026 será testigo de un duelo cargado de historia y mucha nostalgia cordobesa. Héctor Fértoli y Federico Girotti, quienes supieron compartir alegrías y frustraciones en aquel recordado Talleres, hoy se encuentran en las trincheras opuestas del fútbol peruano. Juntos vivieron una temporada inolvidable en 2022, llegando a una final nacional y llevando al club a instancias decisivas a nivel continental. Sin embargo, esos abrazos de gol quedarán en el olvido cuando pisen la cancha para defender a la ‘U’ y Alianza Lima, transformando su antigua sociedad en una rivalidad encarnizada donde solo uno podrá tocar la gloria a fin de año.

Su coincidencia en el plantel de la “T” durante la temporada 2022 marcó una época dorada para la institución argentina. Ambos fueron piezas importantes en un equipo que se atrevió a soñar en grande, peleando múltiples frentes simultáneamente y demostrando una química especial dentro y fuera del vestuario albiazul.

Uno de los hitos más grandes que compartieron fue la histórica campaña en la Copa Libertadores de ese año. Juntos empujaron el barco hasta los cuartos de final, una instancia inédita para el club, enfrentando a rivales de jerarquía y demostrando que podían competir al máximo nivel sudamericano.

Pero donde más cerca estuvieron de gritar campeones juntos fue en la Copa Argentina 2022, alcanzando la gran final del torneo. Aunque el título les fue esquivo ante Patronato, Fértoli y Girotti fueron protagonistas de ese camino heroico, eliminando a gigantes y celebrando clasificaciones agónicas.

En el campo de juego, la conexión entre ambos era una herramienta recurrente para el técnico Pedro Caixinha. El desequilibrio del ‘Rayo’ por las bandas solía buscar constantemente la potencia del ‘Tanque’ en el área, una fórmula ofensiva que le dio muchas alegrías a la hinchada durante aquel calendario.

Hoy, esa sociedad se ha disuelto para dar paso a obligaciones muy distintas y urgentes en el torneo peruano. Mientras Fértoli busca ser el eje creativo de un posible tricampeonato crema, Girotti tiene la presión de ser el ‘9’ letal que necesita el compadre para romper la hegemonía de su eterno rival.

El próximo clásico no solo será un partido más, sino una prueba de fuego para su profesionalismo y vieja amistad. Ambos saben cómo juega el otro, sus virtudes y defectos, información valiosa que seguramente compartirán con sus comandos técnicos para intentar anularse mutuamente.

Finalmente, Lima se prepara para ver este cruce de caminos donde el pasado común quedará atrás por noventa minutos. La Liga 1 gana un condimento extra con dos jugadores que pasaron de compartir el sueño de ser campeones juntos, a ser el principal obstáculo del otro para conseguirlo.

