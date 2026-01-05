El mercado de pases de la Liga 1 2026 sigue generando sorpresas y giros inesperados en las conformaciones de los planteles de provincia. Cuando todo parecía indicar que Fernando Pacheco se vestiría de rojo para defender al “Papá” en la altura, la operación se cayó abruptamente por una decisión técnica. Horacio Melgarejo, flamante entrenador de Cienciano, descartó públicamente la llegada del ex extremo de Sporting Cristal, priorizando otros perfiles para su esquema táctico este año. Esta noticia ha sacudido la planificación del cuadro imperial, que busca armar un equipo capaz de pelear el título y avanzar en la Copa Sudamericana.

El futbolista nacional quedó en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo contractual con los celestes recientemente. Su velocidad y experiencia en el torneo local lo convirtieron de inmediato en una oportunidad de mercado inmejorable para varios equipos que buscan jerarquía en sus bandas para la ofensiva.

El club que había tomado la delantera con mayor firmeza era precisamente Cienciano del Cusco. La directiva imperial se está moviendo con mucha agresividad para conformar un plantel competitivo que sea la gran sorpresa del campeonato, y el nombre del atacante encajaba perfectamente en los planes iniciales de la gerencia.

Horacio Melgarejo tiene experiencia en varios clubes de la Liga 1. (Foto: ADT)

Sin embargo, la situación dio un giro radical a último momento pese a existir rumores de un acuerdo de palabra. Fue el propio director técnico quien le bajó el dedo al futbolista, a pesar de conocerlo muy bien de su paso anterior cuando ambos coincidieron defendiendo los colores de Deportivo Municipal.

En una reciente conferencia de prensa, el estratega argentino fue consultado sobre el posible fichaje y no dudó en responder con sinceridad. “Pacheco es un chico al que quiero mucho, lo tuve en el ‘Muni’ y pasamos buenos momentos juntos en esa etapa”, inició diciendo el DT ante los medios de comunicación.

Pese al afecto personal, Melgarejo fue contundente sobre la realidad deportiva y las necesidades del club. “Estamos valorando otras posibilidades para Cienciano y buscamos otras características específicas para el puesto; la posibilidad no es real”, sentenció, cerrando definitivamente la puerta a la llegada del extremo.

Fernando Pacheco marcó 2 goles y 2 asistencias con Municipal en el 2023. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Otros clubes que apuestan por él

Tras caerse la opción del Cusco, el futuro de Pacheco sigue en el aire con otros pretendientes en la mira. Se ha podido conocer que Atlético Grau de Piura también ha mostrado un interés formal por contar con sus servicios para potenciar su ataque bajo el intenso calor del norte.

Finalmente, otro de los clubes históricos que preguntó por su situación fue Sport Boys del Callao. No obstante, trascendió que habría sido el propio futbolista quien decidió declinar la opción de vestirse de rosado, prefiriendo analizar con calma otras propuestas del interior del país para continuar su carrera.

