¡Griezmann no se va! Cerezo enfurece ante los medios y asegura que se quedará en el Atlético de Madrid

En la comida de directivas previa al partido entre Barcelona vs Atlético de Madrid, por la fecha 31 de Liga Santander 2019 , el presidente 'Colchonero', Enrique Cerezo, ha asegurado la continuidad de Antoine Griezmann para la siguiente temporada.



Ante una serie de rumores que ponen al delantero francés en la órbita del FC Barcelona para el 2019-20 , Cerezo ha respondido de forma enérgica a los periodistas que le preguntaron por el futuro del 'Principito'.

"¿Pero cuantas veces os lo tengo que decir? Si quieres te doy mi teléfono y me llamas cada cinco minutos para preguntarme exactamente qué es lo que pasa. Griezmann es jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?", le respondió Cerezo a un reportero.



Sobre el Barcelona vs Atlético de Madrid, Enrique Cerezo ha dicho que espera "un buen partido" y a ver si su equipo puede ganar y situarse a cinco puntos de los azulgranas en LaLiga Santander.



Atlético de Madrid viene de un triunfo por 2-0 ante Girona y enfocado en ganar en la casa del Barcelona, que logró el pasado martes un empate 'in extremis' de 4-4 ante Villarreal en La Cerámica. Este será el último partido de los azulgranas antes de medirse al Manchester United en los cuartos de final de la Champions League 2019.

Revive el último Barcelona vs Atlético de Madrid de esta temporada. (Video: LaLiga)

