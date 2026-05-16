Barcelona vs. Betis: se enfrentan en apasionante partido por la fecha 36 de LaLiga en el Camp Nou. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

El ambiente será de pura celebración para el Barcelona. Tras haber asegurado el título de manera aplastante, el equipo de Hansi Flick jugará sin ninguna presión. Se espera que el conjunto verdiblanco realice el tradicional pasillo al campeón, en una tarde dedicada a festejar con la afición culé el éxito rotundo del proyecto alemán.

Con el trabajo ya hecho, Flick aprovechará este encuentro para dar descanso a los habituales y premiar a los menos habituales. Es el escenario ideal para que las joyas de La Masia sumen minutos en primera división. Figuras consagradas como Robert Lewandowski o Lamine Yamal podrían empezar en el banquillo, cediendo el protagonismo a los jóvenes que buscan ganarse un lugar para la temporada 2026/2027.

A pesar de los cambios, el Barça no renunciará a su ADN. La consigna será monopolizar el balón y hacer un partido largo a través de la posesión. Al no tener la urgencia del resultado, el equipo culé jugará suelto, buscando asociaciones rápidas y disfrutando del trámite, lo que a veces los vuelve incluso más peligrosos en el último tercio del campo.

Para el cuadro andaluz, este no es un partido de exhibición; es una auténtica final. El Betis llega a la Ciudad Condal con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos para amarrar su clasificación a los torneos europeos de la próxima temporada. Saben que un tropiezo los dejaría a merced de lo que hagan sus rivales directos (como la Real Sociedad o el Athletic) en esta jornada unificada.

La principal esperanza del equipo visitante es que la relajación del Barcelona juegue a su favor. Ante un once culé plagado de rotaciones, el Betis pondrá a sus mejores hombres en el campo. La creatividad en el mediocampo y la efectividad de cara al arco serán vitales, ya que no suelen abundar las oportunidades claras cuando se visita al campeón.

El planteamiento táctico pasará por incomodar la salida limpia del Barça desde el primer minuto. El Betis buscará morder arriba para forzar el error de una línea defensiva inédita en el cuadro local. Si logran recuperar el balón en campo contrario, la instrucción será verticalizar de inmediato antes de que el Barcelona pueda reorganizar su bloque.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Betis por LaLiga?

Este encuentro entre Barcelona vs. Betis será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de DSports, disponible en cableoperadores como DIRECTV, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de DGo. En España se podrá ver por Movistar LaLiga.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Betis por LaLiga?

El encuentro entre Barcelona vs. Betis está programado para disputarse este domingo 17 de mayo y comenzará a las 2:15 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:15 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el pitazo inicial será a las 4:15 p.m., y en España se disputará desde las 9:15 p.m.

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