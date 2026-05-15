Cienciano está atravesando un gran presente en la Liga 1 y en estos momentos, ubicado como tercero con 29 puntos y a cuatro del líder Alianza Lima (33), está en una posición expectante de cara a la pelea por el Torneo Apertura. Asimismo, pese a su última derrota por 3-0 ante Puerto Cabello en Venezuela, se mantiene como puntero del Grupo B de la Copa Sudamericana y con las chances intactas de avanzar de ronda. Esto, claro está, no se explicaría sin la influencia directa de su entrenador Horacio Melgarejo.

En medio de esta actualidad, en las últimas horas surgió una información interesante que podría cambiar los planes del ‘Papá’ si termina prosperando. Sucede que, según la información del periodista Uriel Iugt, Emelec ha consultado sobre la situación de Melgarejo ya que está muy interesado en contar con sus servicios.

Los directivos del conjunto ecuatoriano no estarían del todo contentos con el trabajo que viene haciendo el uruguayo Vicente Sánchez al mando del primer equipo, por lo que estarían buscando un plan B para el segundo semestre de la temporada. Actualmente marchan en el puesto 12 con 15 puntos en 13 jornadas disputadas, lejos de soñar con el título o meterse en un torneo internacional.

Horacio Melgarejo tiene contrato con Cienciano por todo el 2026. (Foto: Cienciano)

Es ahí donde ingresaría Horacio Melgarejo, debido a su buen trabajo en Cienciano y las expectativas que ha generado el hecho de estar líder en su grupo en la Copa Sudamericana y, a la par, estar en la disputa por el Torneo Apertura. Lo cierto es que Emelec solo ha consultado sobre el vínculo que tiene el argentino con la institución imperial, más no ha hecho una propuesta para romper su contrato o algo por estilo.

Lo que se sabe hasta el momento es que Melgarejo tiene contrato con Cienciano por todo el 2026, así pues, si Emelec quiere llevárselo tendría que pagar una indemnización para romper el vínculo. Esta no es la primera vez que el conjunto eléctrico tiene un acercamiento por un miembro del ‘Papá’, ya que en el 2025 negociaron para llevarse a Christian Cueva, un negocio que finalmente no terminó saliendo como esperaban.

Mientras esto se esclarece, Horacio Melgarejo continúa trabajando en la planificación del partido de este sábado frente a Alianza Lima, donde de ganar se pondrá a un punto del liderado y con claras posibilidades de llevarse el Torneo Apertura si se dan una serie de resultados en los dos partidos que restarían. En Cusco hay ilusión, pero sobre todo, calma: son conscientes de que un paso en falso podría dejarlos con las manos vacías.

Horacio Melgarejo está en al pelea por el Torneo Apertura y luchando por clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Atlético Grau, Cienciano volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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