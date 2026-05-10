Pese al mal momento que pasan en el torneo local, a Sporting Cristal no se le puede mirar por encima del hombro y eso lo han demostrado en sus últimos partidos de Copa Libertadores donde han conseguido triunfos y le han dado pelea a equipos como Palmeiras. Si bien, el empate que consiguieron en el Estadio Alejandro Villanueva quizá no contribuye mucho a cambiar las cosas en la tabla de posiciones, las palabras de Zé Ricardo, estratega del conjunto ‘rimense’ refleja un aire de confianza para revertir la situación que hoy por hoy se vive con preocupación de parte de la hinchada, en la Liga 1.

Cristal llegaba a este partido con un empate y dos derrotas de manera consecutiva que generaban muchos cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo. Pero, para sorpresa de muchos, el rendimiento que mostraron frente a Alianza Lima fue superior a lo que muchos esperaban y eso supo valorar el entrenador que reconoció que no es fácil enfrentarse al líder del torneo.

“Un partido muy peleado de los dos equipos. Pienso que jugamos contra un gran equipo que está en un momento muy feliz en la competición, que tiene siempre una semana para prepararse para jugar. Nosotros por otras cosas no conseguimos esa semana para jugar, pero jugamos con una intensidad muy buena y con estrategia para intentar disminuir las virtudes de Alianza”, señaló en conferencia de prensa.

Gol de Gustavo Cazonatti Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Ese trajín del que acusa viene a ser perjudicial para su equipo, se da por su participación en la Copa Libertadores, lo que los hace tener una seguidilla de partidos importantes y que, tratando de reservar a sus mejores piezas, ha descuidado el torneo local. Por lo que, el solo haber sumado un punto, termina doliendo por la necesidad que tienen de reacomodarse mejor en la tabla.

“Salimos tristes. Sabíamos que era muy complicado jugar hoy, pero triste por la forma que acabamos cediendo el empate. Tenemos que rescatar las cosas buenas y seguir porque la competición continúa y hay trabajo para desarrollar”, aseguró.

A su vez, fue puntual en decir que el haber perdido dos puntos, tras dejarse empatar, fue por una falta de concentración en el tramo final del partido, pero que aún les da la confianza a sus jugadores porque, pese a ello, durante todo el trámite han mostrado un rendimiento superarlos al de los últimos compromisos disputados en la Liga 1.

“Tenemos que tener mucha concentración desde el primer minuto hasta la última pelota. Cometimos errores y eso costó la victoria. Estuvimos muy cerca de ganar 3 puntos, pero eso es el fútbol. Creo que fue un partido agradable, que el hincha disfrutó, pero la tristeza por cómo se dio el empate. Tenemos que aprender. Felicito a mis jugadores porque hicieron un gran partido”, aseveró.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)

Finalmente, decidió contar más a detalle cuáles fueron los factores que se tienen que arreglar para que la situación mejore. Por supuesto, el más importante, sería mantener el resultado hasta el final del partido y no seguir dejando escapar puntos en plazas y con equipos que, en papeles, son los ‘rimenses’ los que terminan partiendo como favoritos.

“Necesitamos mejorar en todos los factores. El equipo está creciendo, pero necesitamos validar ese crecimiento con los 3 puntos. Jugamos con poco espacio entre los partidos, ahora tenemos una semana para preparar y en esa semana tiene que descansar el equipo. Necesitamos mejorar en todos los aspectos. Estoy seguro que el equipo está evolucionando”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR