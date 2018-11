Queda claro que a Lionel Messi no le importa la moda. En la previa del Barcelona vs. Betis , el delantero argentino llegó de una particular forma al Camp Nou. Vestido con un buzo de oso de peluche, Leo generó todo un brote de comentarios en las redes sociales. Ya de vuelta para jugar, Messi muestra siempre un gusto particular por las vestimentas.



Barcelona, con el argentino Lionel Messi ya recuperado, recibe al Real Betis con el objetivo de consolidarse en el liderato de LaLiga Santander antes del parón de la competición a causa de los compromisos de las selecciones nacionales.



Messi y también el defensa francés Samuel Umtiti recibieron el alta médica tras superar sus respectivas lesiones, aunque solo el astro rosarino apunta al once titular ante el conjunto sevillano.



¿Marcará algún gol Messi? Todos los azulgranas esperan al delantero en su mejor estado para este partido liguero.

El buzo con la imagen de oso de Lionel Messi en el Camp Nou.