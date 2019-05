¡Pensando en la Champions! DT del Barcelona 'amenaza' con una alineación sorpresa ante el Celta

El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde aseguró este viernes que su equipo no viaja a Vigo con la intención de pasearse en Balaídos, pese a haberse proclamado matemáticamente campeón de LaLiga Santander la pasada jornada, sino con el objetivo de derrotar al Celta y sumar los tres puntos.



"El equipo va a salir motivado y con la intención de ganar. No tengáis ninguna duda", subrayó Valverde, quien confirmó, no obstante, que habrá cambios en el once, "porque son necesarios", ya que el Barcelona se juega el próximo martes, en Anfield, su pase a la final de la Champions League.



Tras el 3-0 logrado en el Camp Nou ante el Liverpool, los 'Azulgranas' tienen muy encarrilada la eliminatoria, aunque el técnico ha recibido algunas críticas por la forma en la que jugó el equipo, en muchas fases del encuentro a merced del rival. Pese al gran resultado logrado en la ida, el DT no se ve, ni mucho menos, en la final. "La eliminatoria no está cerrada'', insistió.



Por ello, en Balaídos participarán los menos habituales, como Jasper Cillessen o el centrocampista Carles Aleñá. El sábado probablemente también juegue el centrocampista Arthur Melo, a quien el técnico del Barcelona sacrificó ante el Liverpool al apostar por el músculo de Arturo Vidal.



