A mediados de 2017, Barcelona pagó 105 millones de euros (45 más correspondientes a variables) al Borussia Dortmund por el pase del extremo francés Ousmane Dembélé. No obstante, el atacante no ha rendido lo esperado y este martes ante Celta de Vigo tuvo la chance de redimirse.



Así, el también ex delantero del Rennes no desaprovechó la oportunidad que le dio el técnico Ernesto Valverde ya que en el primer tiempo marcó un tanto de buena factura.



La acción se dio a los 36'. Tras una buena triangulación, Dembéle le pegó al balón de zurda y lo puso a un lado, imposible ante la estirada del portero Sergio Álvarez. Aunque, las cosas no iban a terminar para los culés en la primera parte.



El defensa Jonny puso el transitorio 1-1 en el tiempo de descuento. Los culés salieron a este cotejo con suplentes ya que el sábado jugarán la final de la Copa del Rey ante el siempre complicado Sevilla.