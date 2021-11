Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: canales y a qué hora ver derbi catalán por LaLiga

Barcelona vs. Espanyol se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 20 de noviembre por fecha 14 de LaLiga Santander en partido que se llevará a cabo en el estadio Camp Nou de la localidad de Cataluña. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DIRECTV y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Espanyol.

El derbi regresa a la Liga tras una temporada de paréntesis, la que estuvo el Espanyol en Segunda División. Precisamente, el Barça fue el encargado de enviar matemáticamente al conjunto blanquiazul a la categoría de plata con el triunfo por 1-0 en el Camp Nou del curso 2019-2020.

Barcelona vs. Espanyol: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 15:00 DIRECTV Sports Colombia 15:00 DIRECTV Sports Ecuador 15:00 DIRECTV Sports Argentina 17:00 DIRECTV Sports Chile 17:00 DIRECTV Sports Uruguay 17:00 DIRECTV Sports España 21:00 Movistar LaLiga México 16:00 SKY Sports

Desde su llegada, Xavi tan solo pudo contar este jueves con todos los jugadores disponibles del primer equipo a causa del parón por selecciones y también lo podrá hacer a partir de las 17.00, cuando vivirá la segunda sesión de entrenamiento con ellos. De todas maneras, el egarense dijo que con los futbolistas que ha tenido a su disposición ha intentado “implementar la idea de juego y analizar el juego del Espanyol”.

En su primer partido Xavi tendrá bajas importantes, las de Dembélé, Pedri, Sergio Agüero, Martin Braithwaite y Ansu Fati. Esto le obligará a improvisar un once, que podría contar con la presencia de jugadores del filial en ataque como Ez Abde.

Pero de momento no quiso desvelar su once: “No lo tengo decidido. Valoro mucho cómo están los jugadores en el entrenamiento, mis sensaciones también son buenas con los jóvenes, no solo con los que ya estaban en el primer equipo. Están preparados y alguna sorpresa podrá haber, lo decidiremos después del entrenamiento de esta tarde”.

Preguntado por cómo afronta su debut, Xavi admitió que está “menos nervioso que cuando era futbolista”. “Al final es transmitir la idea a los futbolistas y que puedan llevarla a cabo. Estoy muy tranquilo y confiado, las sensaciones son buenas. La presión ahora tiene que ser para mí y para mi cuerpo técnico, no para los jugadores jóvenes”, consideró.

Desde su llegada se ha implantado una nueva normativa de convivencia, que ha comportado que mediáticamente se haya puesto el foco en jugadores como Gerard Piqué, con mucha actividad fuera de los terrenos de juego. Pero Xavi ha huido de la polémica: “Yo también tengo mucha vida fuera de los terrenos de juego. Al final se trata de una normativa de convivencia fundamental, es más un tema de orden que de disciplina”.

Respecto a la vuelta de Dani Alves, Xavi admitió que cuando el presidente Joan Laporta le comentó la posibilidad le dio “una vuelta”. Pero está seguro de que “Dani va a sumar en todo” porque “tiene un carácter ganador y positivo, tiene alma y ha pasado una revisión médica estando bien en todo, es una lástima que no pueda debutar hasta enero”.

Uno de los jugadores que se considera que perderán protagonismo con Xavi es Philippe Coutinho. Pero el técnico egarense ha dejado claro que quiere contar con él. “Se tiene que reencontrar consigo mismo. Depende de él, lo tenemos que recuperar anímicamente, el talento lo tiene. Es un futbolista que si todo va bien tendrá minutos”, aseguró.





