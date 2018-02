Entra Messi y resuelve las cosas para el Barcelona. Así es el Leo. Puede que sea con goles, otras veces asistencias. En el minuto 82 del partido, Lionel Messi centró el balón para que Gerard Piqué marcara el 1-1 frente al Espanyol en Cornellá-El Prat. El zaguero culé lo gritó, enmudeció el estadio, pero no hay tanta preocupación, la distancia del Barza sobre sus rivales en La Liga es para tener algo de calma, especialmente cuando juegan un derbi catalán de visita.



Coutinho aún no juega con el nivel del Liverpool, parece que aún debe acostumbrarse al ADN culé de sus compañeros. En un partido válido por La Liga, Ernesto Valverde prefirió mandar a Messi al banco de suplentes para darle descanso de cara al partido de la Copa del Rey ante el Valencia. Hay ventaja para la vuelta, pero el Mestalla no es estadio fácil.



Messi recién entró a los 59 minutos en reemplazo de un irregular Paco Alcacer. Ingresó y llegó toda la alegaría azulgrana. Tiro libre a los 82 minutos. Messi centra y Piqué aparece para batir al portero Diego López. El central lo celebra, sus compañeros también.



Barcelona también uso a los laterales Nelson Semedo y Digne, pero tal parece que no están al nivel de los titulares. También tuvieron que entrar Sergi Roberto y Jordi Alba a solucionar.