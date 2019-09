A falta de Messi... ¡está Ter Stegen! Asistencia del portero y gol de Suárez para el 1-0 ante Getafe [VIDEO]

Tan necesitado y falto de fútbol está el cuadro azulgrana sin Lionel Messi, que el que tiene que 'disfrazarse' de '10' es nada menos que el portero Ter Stegen. El alemán cortó una acción de peligro y mandó un paso de 50 metros, perfecto para la aparición de Luis Suárez , quien con gran categoría marcó el primero del Barcelona ante Getafe en el Coliseum por la fecha 7 de LaLiga Santander.



Sobre el final del primer tiempo, el guardameta salió de su área para frenar el avance del Getafe, alzó la cabeza y luego envió un gran pase de zurda a la espalda de la defensa, donde irrumpió el uruguayo, que de 'sombrerito' venció a David Soria para inaugurar el marcador.

Luis Suárez sumó su segundo tanto en la temporada en LaLiga. (ESPN)

LA PREVIA DEL PARTIDO

Con Dembélé lesionado de último momento -sumado a las bajas de Lionel Messi y la de Ansu Fati en la última sesión de entrenamiento de este viernes- Valverde apela a Griezmann y Suárez para conseguir los tres puntos en Madrid y apelar a un resultado positivo en el derbi para acercarse al primer lugar.



El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que no sabe cuándo volverá a jugar Lionel Messi tras una nueva lesión del delantero argentino, que no estará presente el sábado en el partido de Liga contra Getafe. El Barça buscará su primera victoria fuera de casa en ocho partidos en las distintas competiciones en las que participa.



Messi, máximo goleador de todos los tiempos del club catalán, no ha logrado completar los 90 minutos en ningún partido de esta temporada por una serie de lesiones y tuvo que ser sustituido el martes en el descanso de la victoria 2-1 el martes sobre Villarreal por un problema en el aductor del muslo izquierdo.

