Neuer ya se estaba riendo: el 'blooper' de Ter Stegen que puso a sudor frío a Barça y casi cuesta otro gol [VIDEO]

Marc-André Ter Stegen estuvo a nada de convertirse en el gran villano del Barcelona vs Granada por la fecha 5 de LaLiga Santander 2019. El alemán cometió un 'blooper' que casi le cuesta el 2-0 a los catalanes en el estadio de Los Cármenes.



Tal como se ve en las imágenes, el portero del FC Barcelona soltó la pelota tras un centro desde la izquierda. El alemán parecía controlar sin problemas, pero el balón le escapó y recién la recuperó en la linea del arco.

Barcelona vs Granada: Ter Stegen falló de forma grosera en una recepción y casi llega el 2-0 del partido de Liga Santander 2019.

Lamentablemente para los intereses del Barcelona, Ter Stegen no iba a tener la misma suerte minutos más tarde ya que Vadillo marcaría el 2-0 de penal a los 66 minutos.

El argentino Lionel Messi y el juvenil Ansu Fati se quedaron de inicio en el banquillo del Barcelona para el encuentro ante el Granada. El '10', inédito hasta ahora en LaLiga por lesión, no jugó de inicio, tal y como ocurrió el martes en el partido de la Champions League ante el Borussia Dortmund.



El técnico español Ernesto Valverde introdujo en su once incial cuatro cambios respecto al pasado partido ante el Dortmund, ya que no fueron titulares en Alemania y lo van a ser en Granada Sergio Roberto, Rakitic, Junior y Carles Pérez. El Barza salió con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior, Rakitic, De Jong, Sergi Roberto, Carles Pérez, Griezmann y Luis Suárez.

