El ‘Rey’ no está a gusto en el Barcelona. Arturo Vidal no goza de minutos en el equipo de Ernesto Valverde por un simple punto: el técnico vasco no lo pidió. La directiva fue en busca del volante chileno, a lo que Valverde no dijo que sí ni no, simplemente aceptó un jugador que se le impuso, pero que tampoco se hace problemas sobre si juega o no. Para él está, para el chileno también y lo que le espera es peor en la presente fecha de la Champions League.



De acuerdo a medios españoles, Arturo Vidal no jugaría el partido frente al Inter de Milán, siendo prescindible para el actual técnico del Barcelona. Valverde prefiere en su lugar a Arthur, por su estilo de juego y ADN parecido al barcelonismo, y no el músculo que tiene el chileno. Si en su Selección es titular indiscutible, en Barcelona no es ni pieza de recambio.



No es ningún secreto que a Arturo Vidal le gustaría tener más minutos de juego sobre el césped, pero no participa en el Barça desde el incidente posterior al Tottenham vs. Barcelona, si se le puede llamar así, y la interpretación más clara es que Ernesto Valverde quizás le esté castigando por ello, o simplemente haya decidido que lo mejor contra Valencia y Sevilla, en los últimos encuentros de La Liga Santander, era apostar por otras soluciones.



Ernesto Valverde será quien decida con el paso de los días y las prácticas, pero la realidad a día de hoy es que existen pocas posibilidades de que Arturo Vidal sea titular contra el Inter de Milán en Champions League. Si saldrá o no en la segunda mitad, es una cuestión que quedará resuelta el miércoles. Si no lo hace, en cualquier caso, la controversia continuará de cara al Clásico frente al Real Madrid.