¿Barcelona en problemas? La respuesta de Valverde tras supuesta mala alineación de 'Chumi'

El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde, se mostró convencido de que no se cometió ninguna irregularidad con la alineación de Juan Brandariz Movilla, 'Chumi', en el partido de ida de los octavos de final contra el Levante , una eliminatoria que su equipo resolvió en la vuelta disputada este jueves (3-0).



"No ha habido ninguna duda con la alineación de 'Chumi'. Pensamos que ha sido lo correcto y que merecemos estar en el sorteo. No tenemos ninguna duda ni ahora, ni en el partido de ida, ni durante ni después", aseguró en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou.



En este sentido, insistió Valverde que dentro del equipo tiene "la seguridad" de que se actuó correctamente y explicó que ya sabía que 'Chumi' estaba sancionado con el Barça B y, por ello, no lo convocó en el último encuentro liguero contra el Eibar.



"Estamos convencidos de que hemos actuado correctamente, que hemos ganado donde teníamos que ganar. Ahí están las normas y el reglamento. Está clarísimo", añadió.



Sobre el encuentro, Valverde se congratuló por la clasificación a los cuartos de final. "Estamos contentos porque teníamos un marcador adverso al comienzo del partido y hemos superado las dificultades del Levante. Aquí hemos tenido más facilidades con espacios superando la presión del Levante", analizó.