Con la ley: la respuesta del Barcelona sobre la alineación indebida en la Copa del Rey

Un momento dice el Barcelona. Luego de la publicación del diario ‘El Mundo’ sobre una posible alineación indebida de Chumi en la Copa del Rey , el club ha emitido un comunicado a todos los medios de prensa, argumento que Chumi sí podía alinear en el partido de ida frente al Levante, pese a haber estado sancionado en la Segunda B de España. Este el artículo de la RFEF por la que se defenderán los culés para no ser eliminados en octavos de final e ir por triunfo en el Barcelona vs. Levante , a realizarse este miércoles en el Camp Nou.



“En lo relativo al Código Disciplinario, se ha aprobado la introducción del apartado 9 del artículo 56, respecto del cumplimiento de sanciones en los casos en que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el Reglamento General, que queda configurado de la siguiente manera: 9. El modo de cumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de la comisión de infracciones para los casos en los que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el Reglamento General de la RFEF, se ajustará a lo dispuesto en el presente artículo, si bien, las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia y, las de carácter grave o muy grave, en cualquier competición, ello con independencia de la licencia que se estuviera usando en el momento de la comisión de la infracción”.



El Barcelona alineó contra el Levante, el pasado 10 de enero, en el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey, a un jugador suspendido, Chumi, perteneciente al equipo filial, según releva este jueves el diario El Mundo.



Juan Brandariz Movilla, "Chumi", salió de titular en dicho partido y fue sustituido por Clément en el minuto 58. Durante el tiempo que jugó fue amonestado con tarjeta amarilla por "sujetar a un adversario en la disputa del balón impidiendo un ataque prometedor", según el acta que redactó el árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea.



El día anterior a dicho partido, el Comité de Competición había suspendido a Chumi por acumulación de amonestaciones en el Barcelona B, y según el artículo 56.3 del código disciplinario, "cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción".



El Barcelona, actual campeón de la Copa del Rey, podría verse afectado por lo dispuesto en el artículo 76 del mismo código: "Al club que alinee indebidamente a un futbolista por no reunir los requisitos reglamentarios para poder participar en un partido, se le dará éste por perdido, declarándose vencedor al oponente con el resultado de tres goles a cero, salvo que se hubiere obtenido un tanteo superior, si la competición fuere por puntos, en cuyo caso se mantendrá. Si lo fuese por eliminatorias, se resolverá la de que se trate a favor del oponente".