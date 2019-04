Con el título en manos: el mensaje que le envió Valverde al Liverpool a días del partidazo por Champions

El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde, reconoció que levantar este sábado el título de la liga española ante el Levante (1-0) significa un "impulso anímico" con vistas a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool.

" A nivel de confianza estamos bien, pero ganar el título es un impulso anímico para el partido del miércoles contra el Liverpool, que sabemos lo difícil que va a ser", explicó el entrenador azulgrana en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou.



El Barcelona conquistó el octavo título liguero de los últimos once posibles, algo que para Valverde es " una muestra de cómo el club y estos jugadores" afrontan la competición de la regularidad.



" La Liga es el día a día, es empezar en agosto y llegar a mayo en la misma situación, y nosotros lo hemos conseguido y es algo que los entrenadores valoramos mucho. Es reconfortante", apuntó.



Asimismo, elogió también a sus jugadores que " cuando han tenido que responder a situaciones complicadas lo han hecho" y han sido capaces de no perder contra rivales directos. "Hemos tenido una gran capacidad de resistencia", añadió.



"Una vez se lo escuché a Valero Rivera, que lo difícil no es ganar, sino volver a ganar, y tener ese hambre de volver a ganar", destacó sobre la hegemonía del Barcelona en la competición doméstica.



Después de la Liga, el equipo azulgrana ya piensa exclusivamente en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool y en la final de la Copa del Rey ante el Valencia.



Sobre los nombres propios del título, el técnico destacó el papel del argentino Lionel Messi, autor del tanto de la victoria ante el Levante que volvió a ser suplente, algo que, según Valverde, "entiende perfectamente" teniendo en cuenta la proximidad del partido contra el Liverpool.



De la importancia del argentino, Valverde subrayó que " es el centro de todo", que marca "el estilo y el juego" del Barcelona con "su nivel de competitividad" y "empuja a todos sus compañeros".



" Tengo la ventaja de tener unos jugadores que son buenísimos y esos datos son complicados de conseguir. Es un grupo que se mentaliza para cualquier competición", destacó Valverde sobre su plantilla.

Con información de EFE



