Barcelona vs. Osasuna: fecha, horario y canales de TV por LaLiga

Barcelona vs. Osasuna se enfrentan este sábado 13 de diciembre, en el cruce correspondiente a la fecha 16 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Spotify Camp Nou (Barcelona, España), donde los dirigidos por Hansi Flick están obligados a quedarse con los tres puntos para seguir en la pelea del campeonato español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El FC Barcelona llega a este encuentro en el Estadio Olímpico Lluís Companys como líder de LaLiga, con una racha de cuatro victorias consecutivas, incluyendo el vital triunfo ante el Atlético de Madrid. La confianza en el proyecto de Hansi Flick es máxima, y el objetivo es mantener el liderato y ampliar la ventaja antes del parón navideño.

A pesar del gran momento, Flick debe gestionar la baja sensible de Lamine Yamal (lesionado), quien venía siendo clave en el desequilibrio ofensivo. No obstante, Robert Lewandowski está en estado de gracia goleadora, y su veteranía será crucial para superar la defensa de Osasuna.

El Barça impondrá su estilo de posesión asfixiante (cercana al 65%) para desgastar al rival. La clave táctica de Flick será la paciencia para mover el balón y la precisión de los pases filtrados por el mediocampo para abrir el bloque bajo de Osasuna, buscando un gol rápido que les dé tranquilidad.

CA Osasuna, bajo la dirección de Jagoba Arrasate, se mantiene en una posición cómoda en la tabla, gracias a su consistencia defensiva y su orden táctico. El equipo de Pamplona ve este partido como una oportunidad para demostrar carácter y sumar un punto de oro en Cataluña.

El equipo navarro planteará un partido de máximo rigor defensivo, utilizando un bloque bajo para cerrar los espacios interiores y obligar al Barça a buscar el ataque por los costados. Osasuna dependerá de la velocidad de sus extremos en las transiciones para sorprender al Barça al contragolpe.

Si bien el historial general es favorable al Barcelona, los enfrentamientos recientes han demostrado que Osasuna es un rival que compite. El equipo de Arrasate buscará replicar sus mejores actuaciones defensivas en Barcelona, sabiendo que una actuación perfecta en la zaga es su única vía para lograr la épica.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Osasuna?

El partido entre Barcelona vs. Osasuna se disputará en el estadio Spotify Camp Nou, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna?

El encuentro entre Barcelona vs. Osasuna está programado para este martes 2 de diciembre desde las 12:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 2:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a la 1:30 p.m.; en México a las 11:30 a.m.; mientras que en España a las 7:30 p.m.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Osasuna?





