La salida de Hernán Barcos ha dejado un vacío inmenso en la ofensiva de Alianza Lima, obligando a la gerencia deportiva a buscar un reemplazo de jerarquía que pueda asumir la responsabilidad del gol en el 2026. Lejos de especulaciones, el club ha decidido moverse con rapidez y agresividad en el mercado internacional, apuntando sus cañones hacia el fútbol argentino. En las últimas horas, se confirmó que la institución victoriana ha iniciado conversaciones formales para fichar a Federico Girotti como su flamante delantero centro.

El atacante de 26 años se ha convertido en la prioridad número uno para la directiva ‘íntima’. Su perfil, que combina potencia física y juventud, encaja con la búsqueda de renovación del plantel. Según las informaciones, tanto el jugador como su entorno están dispuestos a escuchar y aceptar una oferta, siempre y cuando la consideren realmente interesante desde lo económico y deportivo para el próximo año.

La situación de Girotti en su actual club, Talleres de Córdoba, facilita la negociación. Se ha podido conocer que el delantero estaría muy cerca de cerrar su ciclo en la “T”. El motivo principal es una decisión técnica: Carlos Tévez, actual entrenador del conjunto cordobés, ha comunicado que no tendrá en cuenta al jugador para la planificación de la temporada 2026, lo que lo obliga a buscar nuevos aires.

Federico Girotti. (Foto: Talleres)

Ante este escenario de salida inminente, Alianza Lima ha visto una oportunidad de mercado única y ha decidido no ir por un préstamo simple, sino realizar una inversión patrimonial. El club peruano ya inició las negociaciones para intentar quedarse con los servicios del exjugador de River Plate, demostrando que van en serio por su fichaje.

Los detalles de la operación fueron revelados por la prensa argentina. Según informó el periodista especializado en mercado de pases, Germán García, la propuesta enviada desde La Victoria es concreta y ambiciosa: “Hay oferta para comprar el 50% de la ficha del delantero de 26 años”.

Sin embargo, el presente futbolístico del atacante presenta matices que la hinchada analiza con lupa. El último año de Girotti en la “T” no fue el esperado en cuanto a cifras goleadoras. El delantero tuvo una temporada irregular donde marcó solo 4 goles en 37 partidos disputados, un promedio bajo para lo que se espera de un ‘9’ de su categoría.

Federico Girotti le marcó en dos ocasiones a Alianza Lima. (Photo by Diego Lima / AFP)

La vez que Girotti le anotó a Alianza Lima

Lo curioso de esta estadística es que el destino parece haber jugado un papel clave en el interés de los peruanos. De esos cuatro tantos anotados en todo el año, dos fueron convertidos justamente ante el propio Alianza Lima durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. La directiva ‘blanquiazul’ parece haber quedado impresionada por el rendimiento que mostró cuando los enfrentó, aplicando la vieja lógica de fichar al verdugo.

Con las cartas sobre la mesa, las próximas horas serán decisivas. Alianza Lima lo tiene como prioridad en su lista de posibles refuerzos y la oferta por la compra del pase ya está en las oficinas de Talleres. Si se llega a un acuerdo económico, Federico Girotti tendrá la misión de reencontrarse con su mejor versión en Matute y no hacer extrañar los goles del ‘Pirata’.

Girotti puso su doblete para el 2-2 de Alianza Lima vs Talleres. (Video: Telefe)

