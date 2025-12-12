En Universitario de Deportes asoman horas claves porque ya inició el ‘rompecabezas’ para el año 2026. Con la salida de Jorge Fossati como DT, desde tienda crema buscarán reestructurar un plan que ya funcionó en los últimos años (son tricampeones nacionales), por lo que tendrán que ser cuidadosos en cada detalle. En esa misma línea, se aproximan más salidas y uno de los elementos que podría dejar la institución es Rodrigo Ureña. El volante se encuentra analizando una oferta de Millonarios, por lo que -de aceptarlo- el cuadro de Ate ya trabaja un plan B en esa posición: Agustín Álvarez.

Según información de L1MAX, Universitario consultó por el volante uruguayo Agustín Álvarez. El jugador de 24 años estuvo cedido a préstamo -en la última temporada- en Unión La Calera de Chile, pero su pase pertenece a Montevideo Torque, por lo que con ellos fueron las consultas.

Esta noticia surgió porque Rodrigo Ureña recibió una oferta de Millonarios de Colombia y distintos factores podrían llevarlo a aceptar. El chileno fue una de las piezas claves en el esquema de Jorge Fossati (ex DT), por lo que su salida podría alterar algunos planes en cuanto a la idea de juego que se viene empleando en los últimos años.

Desde Universitario buscan también un reemplazo que esté a la altura de uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de ganar tres campeonatos consecutivos con la institución. Por esta razón, la experiencia de Álvarez podría calzar de buena manera en la lucha con Jesús Castillo (quien llegó en el Torneo Clausura 2025) por quedarse con el puesto.

¿Cómo fue la temporada de Agustín Álvarez?

Alrededor del 2025, el uruguayo tuvo la oportunidad de jugar 29 partidos oficiales en la Liga Chilena. Si bien no marcó un gol y tampoco dio asistencias, se ganó el puesto de titular en todos los choques que disputó. El préstamo con Unión La Calera culminó, por lo que debe de volver -en teoría- a Montevideo Torque, club con el que tiene contrato hasta 2027.

Con 24 años, Álvarez ha jugado en equipos importantes. Su etapa formativa la realizó en Peñarol de Uruguay desde 2020 hasta firmar por Montevideo Torque en 2023. Aquí se mantuvo toda una temporada y fue cedido a préstamo a Atlético Nacional en 2024. Ya en 2025, arribó por la misma modalidad a La Calera.

En lo que respecta a su etapa en Selección de Uruguay, no ha tenido oportunidad de ser parte del cuadro mayor; sin embargo, fue parte del Sudamericano Sub-20 que se realizó en el año 2018. Debutó con 16 años de edad y fue parte de dos partidos en la competencia internacional.

Por lo pronto, el desarrollo de este interés dependerá también de lo que decida Rodrigo Ureña. El volante chileno tiene contrato por todo el 2026 con la institución, por lo que el club que quiera su fichaje tendrá que la cláusula de recisión. Cabe resaltar que, desde el club, esta sería la única forma de desprenderse del jugador.

