Nuevos aires se respiran en las oficinas de La Victoria tras tener poco tiempo para revisar carpetas, aunque bien se dice que ya lo venían pensando desde hace más días atrás. Después de analizar diversos perfiles para el banquillo, se pudo conocer este jueves que la dirigencia de Alianza Lima llegó a un acuerdo total con el argentino Pablo Guede. El estratega asumirá el reto de ser el nuevo entrenador del cuadro blanquiazul, convirtiéndose así en el reemplazante oficial de su compatriota Néstor Gorosito, cuya etapa finalizó tras no lograr los objetivos trazados.

Guede, de 51 años, aterrizará en el fútbol peruano cargando con una mochila llena de experiencia y con la responsabilidad inmediata de reestructurar el proyecto deportivo. El técnico se colocará el buzo de Alianza Lima con dos frentes de batalla muy claros: competir por el título de la Liga 1 para recuperar la hegemonía local y, sobre todo, superar las fases previas de la Copa Libertadores 2026 para meter al equipo en la fase de grupos.

El perfil del nuevo DT sedujo a la directiva por su conocimiento de clubes grandes y de alta presión. Guede cuenta con una gran trayectoria en equipos pesados del continente, habiendo dirigido con éxito a Colo Colo en Chile y a San Lorenzo en Argentina. Este roce internacional es considerado vital para manejar un vestuario exigente como el de Matute y para afrontar la competencia continental.

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

Una de las novedades más atractivas de su llegada es la conformación de su grupo de trabajo. Se confirmó que Emiliano Papa, exjugador de la Selección de Argentina y recordado lateral de Vélez Sarsfield, se sumará al comando técnico de Pablo Guede. La presencia de una figura con pasado de selección busca aportar jerarquía y manejo de grupo desde el banquillo.

En la interna de los ‘íntimos’ son optimistas con esta contratación. Existe la esperanza de que el nivel futbolístico del plantel se eleve considerablemente bajo su mando. Guede cuenta con el visto bueno y el respaldo total del director deportivo, Franco Navarro, así como de los dirigentes principales del club, quienes ven en su estilo intenso la solución a la apatía mostrada en el cierre del 2025.

Pese a los cuestionamientos generados por diversas salidas y tras la eliminación con Sporting Cristal, el ‘Pepón’ volverá a hacer una apuesta cuestionada por muchos, de momento. Sin embargo todo está listo para su llegada, pues Depor pudo conocer que, de no presentar ningún inconveniente, la próxima semana arribará a Lima y el día martes 16 de diciembre será su presentación oficial en Matute.

¿Cuál es el perfil de Pablo Guede?

El bonaerense, caracterizado por su rigurosidad en la exigencia durante los entrenamientos, tendrá muy poco tiempo para trabajar y planificar los próximos fichajes. Y es que con Alianza Lima arrancando en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, su equipo deberá sacarle el mayor provecho posible a la pretemporada.

Guede practica un fútbol dinámico, intenso y con tintes modernos, parámetros totalmente distintos a Néstor Gorosito, quien se caracterizó por proponer un juego con mayor libertad para el talento, sin tanto rigor táctico, muy a la vieja escuela. No obstante, a pesar de los resultados a nivel internacional, al equipo de ‘Pipo’ le costó tener un rendimiento consistente a lo largo del año.

¿Pablo Guede llegará con algún fichaje bajo el brazo? Por ahora es muy prematuro decirlo, pero seguramente eso lo definirá en coordinación con Franco Navarro. Eso sí, en tienda íntima ya han cerrado algunas incorporaciones provenientes del torneo local: Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro y Luis Ramos pronto serán anunciados oficialmente.

TE PUEDE INTERESAR