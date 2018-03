Barcelona vs. Las Palmas se miden este jueves por la fecha 26 de la Liga Santander. Los azulgranas tienen prohibido tropezar si quieren mantener su ventaja en lo más alto de la clasificación sobre el Atlético de Madrid, al que recibirá en el Camp Nou el próximo domingo en un partido clave para el desenlace de la competición. El duelo se disputará en Gran Canaria desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

PAÍS HORARIO México 2:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Brasil 5:00 p.m. España 8:00 p.m.

El equipo catalán se medirá a un conjunto isleño en puestos de descenso pero que no renuncia a dar la gran sorpresa, y que desde la llegada al banquillo de Paco Jémez ha experimentado una mejoría, aunque insuficiente para salir de la zona roja; si bien solo le separa un punto del Levante, que marca la frontera de la salvación.



El Barcelona no pierde en sus visitas ligueras a Gran Canaria desde febrero de 1986, cuando se registró el último triunfo de los canarios.



Desde el regreso a Primera hace tres años, Las Palmas no ha podido puntuar en ninguno de sus enfrentamientos en casa con el equipo azulgrana, ante el que ha perdido por 1-2 y 1-4 las dos últimas temporadas.



En el último encuentro liguero, el Barcelona recuperó su mejor versión ofensiva (6-1). Además del buen partido de Messi y Suárez, Coutinho y Dembélé despuntaron como titulares y mañana, ante un rival en la zona de descenso, tienen una nueva oportunidad para ganar confianza con vistas a la fase decisiva de la competición.



Las Palmas, condenada a luchar por salvar la categoría sin su estrella Jonathan Viera, traspasado al fútbol chino, espera competir ante el coloso azulgrana, aunque es consciente de la teórica desigualdad del choque, y máxime después de haber sido esta temporada muy vulnerable en casa, donde ha perdido siete partidos.

Barcelona vs. Las Palmas: alineaciones probables:



Barcelona : Ter Stegen; Sergi Roberto, Vermaelen, Umtiti, Digne; Rakitic, Iniesta, Paulinho; Dembélé, Messi, Coutinho.



Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Vicente Gómez; Halilovic, Tana, Etebo, Hernán Toledo; Calleri.