Barcelona vs Rayo Vallecano chocan este sábado en Vallecas por la fecha 11 de LaLiga Santander y entre los protagonistas se encuentra Luis Advíncula. Uno de los laterales que más está dando que hablar en España por sus grandes actuaciones y que ha calentado el duelo ante los azulgranas en su cuenta de Instagram.



En dicha red social, Advíncula ha publicado un póster del Barcelona vs. Rayo Vallecano y no ha tardado en hacerse viral. Como era de esperarse, cientos de hinchas peruanos le han deseado la mejor de las suertes en el partido contra el equipo del 'Txingurri'.

La publicación de Advíncula para el partido contra Barcelona. La publicación de Advíncula para el partido contra Barcelona. (Instagram Luis Advíncula)

Aunque tal como se ve en los comentarios, los usuarios en Instagram detectaron el error de la publicación de Luis Advíncula. ¿Cuál? El horario del partido. Y es que el Barcelona vs Rayo Vallecano está programado para las 2 y 45 (hora peruana) y no para la 1 y 45 p.m.



El Rayo Vallecano afronta la visita del líder en el peor escenario posible, situado en descenso, con muchas dudas respecto al rendimiento del equipo y con veinte goles encajados en diez partidos que lo sitúan como el segundo que más encaja de la categoría.