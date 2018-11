Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 3 de noviembre por la fecha 11 de la Liga Santander en el estadio Vallecas. Luis Advíncula sería titular en el equipo local. Los dirigidos por Ernesto Valverde quieren continuar por la senda del triunfo. Podrás vivir el MINUTO A MINUTO por Depor.com

El conjunto azulgrana llega además descansado, pues siete de sus titulares no viajaron al Reino de León para medirse este miércoles a la Cultura Leonesa en el debut del equipo en la Copa del Rey.



Barcelona vs. Rayo Vallecano: horarios en el mundo

México - 1:45 p.m.

Perú - 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m..

Colombia - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

El partido podrás seguirlo por las pantallas de ESPN para todo Latinoamérica y en El Partidazo de Movistar para España.

Por tanto, el Barça retoma el pulso a la Liga pletórico de moral tras solventar de forma brillante la ausencia de Leo Messi ante dos rivales de entidad como el Inter de Milán en la Liga de Campeones y el Real Madrid en el torneo doméstico.

El astro argentino ha vuelto esta semana a los entrenamientos tras romperse el radio del brazo derecho contra el Sevilla, pero todavía no tiene el alta médica y tampoco estará en Vallecas. Por tanto, y en ausencia del '10', Valverde podría repetir el mismo once por tercer partido consecutivo.



Los defensas Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen y el centrocampista Sergi Samper también son baja por lesión, mientras que el centrocampista Carles Aleñá debuta en una convocatoria liguera después de su buen actuación en Copa.



Valverde ha advertido en la víspera que su equipo debe aprender de la derrota que sufrió, en la sexta jornada, en Butarque (2-1), donde se dejó remontar ante el Leganés, en un nefasto inicio de segunda parte. Esa ha sido la única derrota de los catalanes en la competición y su técnico no quiere que se repita en Vallecas.



Por contra, el Rayo Vallecano afronta la visita del líder en el peor escenario posible, situado en descenso, con muchas dudas respecto al rendimiento del equipo y con veinte goles encajados en diez partidos que lo sitúan como el segundo que más encaja de la categoría.