Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan este domingo (10:15 a.m. hora peruana) en el Clásico de España, el cual será transmitido vía DirecTV para toda Latinoamérica. El partido, que puede definir la continuidad de Julen Lopetegui en el cargo del equipo, será pasado únicamente por esa señal.



Hace mucho tiempo que el primer Clásico de la temporada no se veía de esta forma. Todo parece definido para el técnico vasco en el Camp Nou.



Antes del Clásico del fútbol español el Real Madrid ganó 2-1 al Viktoria Plzen este martes en la Champions League, en un partido percibido como un examen para el cuestionado técnico blanco, Julen Lopetegui. Era imposible perderlo.



Karim Benzema abrió el marcador de cabeza (11), antes de que Marcelo hiciera el 2-0 (56) y Patrik Hrosovsky recortó (78) en un partido de la tercera jornada, que devuelve al equipo blanco al segundo puesto del Grupo G de la 'Champions'.



La victoria parece dar un poco de aire a Lopetegui, en medio de las especulaciones sobre su continuidad en el banquillo blanco, pero mantiene las dudas sobre el juego blanco, a la espera de lo que ocurra el domingo en el Clásico liguero contra el Barcelona.