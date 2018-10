El Barcelona tendrá que afrontar el resto del mes solo con dos centrales: Gerard Piqué y Clément Lenglet. La lesión de Thomas Vermaelen fue un golpe para Ernesto Valverde y ahora también lo ha sido la noticia del cuerpo médico sobre Samuel Umtiti. El zaguero francés, que no estado en los últimos tres partidos oficiales de los culés y tampoco ha estado presente en los partidos de la Selección de Francia, no ha evolucionado bien de su lesión.



El franco-camerunés ha sido examinado este miércoles y el parte médico es que no fuerce su presencia ante el Sevilla, Inter de Milán y Real Madrid , partido a disputarse este 28 de noviembre en el Camp Nou. El hecho de que vuelva al césped y entrene con sus compañeros puede hacer que Umtiti se lesione y perjudique más que en la actualidad, algo que el cuerpo técnico no piensa. Una cosa es verlo fuera del Clásico, otra perderlo la temporada.



De momento, los servicios médicos del Barcelona siguen confiando en la vía no invasiva para propiciar la recuperación de Umtiti. Es decir, un tratamiento a base de ultrasonidos, interferenciales y fisioterapia para fortalecer los músculos cercanos a la zona afectada.



El francés ha presentado mejoría en los últimos días, aunque no lo suficiente como para volver a la competición. Ahora mismo es difícil fijar un plazo concreto, pero todo apunta a que Umtiti no podrá volver a jugar hasta bien entrado el mes de noviembre.



Y si este tratamiento conservador no acaba de hacer remitir la molestia, Umtiti no tendrá más remedio que entrar en quirófano, lo cual alargaría su recuperación hasta el primer trimestre de 2019.