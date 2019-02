¿El Real Madrid es fácil? La respuesta de directivo azulgrana tras emparejamiento por Copa del Rey

Barcelona y Real Madrid se verán las caras el próximo miércoles 6 de febrero por las semifinales de la Copa del Rey. Los azulgranas llegan en un gran momento luego de afianzarse en lo alto del torneo español, mientras que los merengues, parecen despegar de a pocos.

La noticias cayó con calma en el Camp Nou. Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barcelona, dio sus impresiones sobre el sorteo celebrado esta tarde en el Gol Sur del Benito Villamarín.

"Para nosotros ya era importante estar aquí después de la dura eliminatoria frente al Sevilla, a la que conseguimos darle la vuelta. Ahora nos ha tocado el Real Madrid, un buen equipo, un grande. Existía la posibilidad de vernos en la final, pero por circunstancias ha salido en semifinales, primero en casa", explicó.

¿Hubiera preferido al Madrid en la final? "Es indiferente, esta vez jugaremos dos partidos en vez de uno, que es bonito. De la otra manera, un partido, una final Barza vs. Madrid es muy bonita, ya se ha dado en varias ocasiones, pero el sorteo es el que es y hay que pensar que nos ha tocado en semifinales"

Todos esperaban que el encuentro se de en la final; sin embargo, tendremos que acostumbrarnos a la idea.

"El Real Madrid, incluso cuando no ha tenido su mejor momento o con resultados no tan buenos, he pensado que el Madrid es el Madrid. Nunca puedes pensar que el Madrid está en mal momento o que es un rival flojo, ni que está muerto. Aun estando en dificultades, es un equipo a respetar a tener en cuenta como entidad, club y la historia que lleva detrás", finalizó.